R. Protasevičiaus dalyvavimas trumpoje spaudos konferencijoje nebuvo anonsuotas.

URM atstovas tikino esą pats R. Pratasevičiuus pareiškė norą dalyvauti.

„Kaip matote, paskutinę akimirką dalyvių sąstatas buvo pakeistas. Sužinojome apie Ramano Pratasevičiaus norą pabendrauti su žiniasklaida, tam buvo rasta teisėta galimybė, ir štai jis čia“, – pareiškė URM atstovas spaudai Anatolijus Glazas spaudos konferencijos pradžioje.

Baltarusijos valdžia pareiškė, kad parengė žemėlapį, kuriame esą sužymėta kiekviena keleivinio lainerio skrydžio minutė. Transporto ir komunikacijų Aviacijos departamento vadovas Artiomas Sikorskis pranešė, kad Baltarusijos pusė negavo iš Lenkijos ir Airijos incidento su lėktuvu objektyvios kontrolės duomenų. Karinių oro pajėgų vado Igorio Golubo teigimu, „nebuvo jokio „Ryanair“ lėktuvo užgrobimo, priverstinio nukreipimo nuo valstybinės sienos ir priverstinio nutupdymo“.

BBC žurnalistai paliko Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos konferenciją protestuodami prieš tai, kad R. Pratasevičius buvo priverstas joje dalyvauti.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL