Dėl Lukašenkos teiginių apie „Ryanair“ lėktuvą – aiškus signalas iš Ukrainos: galime labai lengvai įrodyti

Lėktuvo „Ryanair“, kuriuo skrido Baltarusijos opozicijos aktyvistas Ramanas Pratasevičius, ekipažas Ukrainos dispečerių neprašė leidimo leistis, sako Ukrainos valstybinės oro susisiekimo aptarnavimo bendrovės vadovas Andrejus Jarmakas.

„Jokių užklausų mes negavome. Galime tai labai lengvai įrodyti, pateikę mūsų įrašus – ekipažo ir dispečerių pokalbiai visada įrašomi. Be to, tokie įrašai daromi ne lėktuve. Visus duomenis galima perklausyti ir gauti norimą informaciją. Savo ruožtu esame pasirengę ją pateikti tyrimo vykdytojams“, – per interviu „BizneCenzor“ sakė A. Jarmakas.

Anksčiau Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad po pranešimo apie padėtą sprogmenį „Ryanair“ lėktuvo nepanoro priimti nei Vilnius, nei Varšuva, nei Lvovas, nei Kijevas.

Baltarusijos diktatoriaus A. Lukašenkos nurodymu gegužės 23 d. Minske buvo priverstinai nutupdytas iš Atėnų į Vilnių skridęs „Ryanair“ keleivinis lėktuvas ir sulaikyti jame buvęs vyriausybės kritikas R. Pratasevičius bei jo draugė Sofija Sapega.

Ukraina birželio pradžioje pranešė, kad imsis skausmingų priemonių prieš Baltarusiją ir A. Lukašenką, jeigu vadinamosios Luhansko liaudies respublikos (LLR) atstovams bus leista apklausti opozicijos aktyvistą R. Pratasevičių.

Tai penktadienį televizijos kanalui „1+1“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Aliaksandrui Lukašenkai skaudės. Mes turime pakankamai priemonių, kad žmonėms ir šalims, kurios negerbia Ukrainos teritorijos vientisumą, skaudėtų. Ypač turint omenyje Baltarusiją, su kuria mus sieja daug ryšių. Taip pat ir ekonominių“, - sakė diplomatas, paklaustas, kaip Kijevas reaguotų, jei LLR atstovams būtų leista apklausti R. Protasevičių.

D. Kuleba pridūrė nenorįs grasinti, bet pabrėžė, jog „yra dalykų, už kuriuos Ukraina neatleidžia“, ir šalies teritorijos vientisumo negerbimas – vienas iš jų. URM vadovas patvirtino, kad šiuo metu Ukrainos ir Baltarusijos kontaktai palaikomi tik ambasadų lygiu.

„Politinio dialogo tarp Ukrainos ir Baltarusijos kol kas nėra. Kijevas Lukašenkos nepripažino“, – sakė jis.

Anksčiau LLR prokuratūra kreipėsi į Baltarusiją, prašydama perduoti jai R. Pratasevičių, kad būtų galima atlikti „tardymo eksperimentą“. Birželio 2 d. A. Lukašenka pareiškė, kad LLR atstovai gali aplankyti R. Pratasevičių.

„Yra toks niuansas. Donbase šiems asmenims iškelta baudžiamoji byla. Aš apie tai priminiau prezidentui Vladimirui Putinui ir pasakiau, kad jeigu [apsiskelbusios respublikos] turėtų klausimų – maloniai kviečiame pas mus, užduokite jiems tuos klausimus. Nes jie ten, Donbase, žudė žmones, ir [R. Pratasevičius] lėktuve šaukė, kad jam gresia mirties bausmė, o mūsų žurnalistai aiškino, kad pas mus pagal tokį straipsnį numatoma ne mirties bausmė, o 15 metų laisvės atėmimo. Jis žinojo, ką kalba. Jis suprato, kad ten, pietryčių Ukrainoje, jam gali būti pareikšti kaltinimai, o tai jau yra visai kita situacija“, – šią savaitę susitikime su vyriausybe pareiškė A. Lukašenka.

Luhansko liaudies respublikos generalinė prokuratūra pranešė tirianti „galimą R. Pratasevičiaus dalyvavimą kariniuose veiksmuose Ukrainos rytuose, „Azov“ batalione“.

Išvakarėse institucija pranešė nustačiusi, kad „R. Pratasevičius dalyvavo apšaudant taikius Donbaso gyventojus ir sunaikinant civilinę infrastruktūrą“, ir kreipėsi į Baltarusiją dėl galimybės atlikti tyrimą.

Apsišaukėliškoje respublikoje jam iškelta baudžiamoji byla. R. Pratasevičius „įvykdė itin sunkių nusikaltimų“, kuriems buvo pasitelkti „sunkieji ginklai“, įskaitant patrankas, minosvaidžius ir priešlėktuvinius ginklus, tvirtina Luhansko liaudies respublikos generalinė prokuratūra. R. Pratasevičiaus tėvo teigimu, jo sūnus Donbase dirbo žurnalistu.

Buvęs „Azov“ bataliono vadas Andrijus Bileckis patvirtino, kad R. Pratasevičius Donbase dirbo žurnalistu. „Taip, Ramanas iš tiesų drauge su „Azov“ ir kitais kariniais daliniais kovojo prieš Ukrainos okupaciją. Jis buvo su mumis Širokine, kur jį sužeidė. Tačiau jo, žurnalisto, ginklas buvo ne automatas, o žodis“, – pabrėžė A. Bileckis.

Didžiojo septyneto (G7) šalių vadovai sekmadienį paskelbė pareiškimą, kuriuo paragino Baltarusijos valdžią surengti naujus ir sąžiningus šalies prezidento rinkimus, pasmerkė su žmogaus teisių principais nesuderinamus šios šalies vadovybės veiksmus, perspėjo dėl naujų sankcijų.

„Mes raginame režimą: pakeisti kursą ir įgyvendinti visas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) nepriklausomos ekspertų misijos rekomendacijas pagal Maskvos mechanizmą; užmegzti konstruktyvų dialogą su visomis visuomenės grupėmis; surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus “, – teigiama baigiamajame G7 aukščiausiojo lygio susitikimo pranešime.

Jame pabrėžia, kad G7 lyderiai „yra labai susirūpinę dėl nuolatinių Baltarusijos valdžios išpuolių prieš žmogaus teises, pagrindines laisves ir tarptautinę teisę, kurio pavyzdys – reiso FR4978 priverstinis nutupdymas nusileidimą bei nepriklausomo žurnalisto bei jo palydovės sulaikymas“.

„Mes dirbsime kartu, kad kalti asmenys už savo veiksmus atsakytų, įskaitant per sankcijas, ir toliau remsime pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą bei sieksime žmogaus teisių principų paisymo Baltarusijoje“, – teigiama prenešime.

Baltarusijos autoritarinis vadovas Aliaksandras Lukašenka gegužės 23-ąją įsakė pasiųsti naikintuvą perimti iš Atėnų į Vilnių skridusio oro bendrovės „Ryanair“ lėktuvo, kuriame tarp keleivių buvo opozicijos tinklaraštininkas R. Pratasevičius bei jo draugė, Vilniuje studijuojanti Rusijos pilietė S. Sapega.

Po pernai rugpjūtį įvykusių Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos opozicija ir Vakarų demokratijos laiko suklastotais, Baltarusiją kelis mėnesius purtė beprecedenčiai masiniai protestai. To balsavimo nugalėtoju buvo paskelbtas ir šeštą kadenciją užsitikrino A. Lukašenka.

Rinkimuose A. Lukašenkai iššūkį metusi S. Cichanouskaja po jų buvo priversta pasitraukti į Lietuvą. Malšindami masinius protestus Baltarusijos pareigūnai sulaikė tūkstančius žmonių, daugeliui jų buvo skirtos griežtos laisvės atėmimo bausmes.