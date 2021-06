Šie triukšmingi vabzdžiai kas 17 metų masiškai išlenda iš žemės į paviršių poruotis, padėti kiaušinėlių ir galiausiai žūti.

Cikadų – nykščio dydžio vabzdžių bauginamai didelėmis akimis ir plėviškais sparnais – netoli Vašingtono esančiame Dulleso tarptautiniame oro uoste prilindo į lėktuvo variklius, tad dešimtys žurnalistų oro uoste įstrigo iki ankstyvo trečiadienio ryto.

Lėktuvas turėjo pakilti 21 val. vietos (trečiadienį 4 val. Lietuvos) laiku, bet galiausiai vis labiau nekantravusiai žurnalistų grupei teko pasiųsti kitą lėktuvą.

„Cikados, šį nesibaigiantį skrydžio vėlavimą atsiminsiu ateinančius 17 metų“, – tviteryje parašė CNN korespondentas Baltuosiuose rūmuose Philas Mattingly.

i’m gonna remember this never-ending flight delay 17 years from now, cicadas