Nigerijos džihadistų judėjimo „Boko Haram“ vadeiva negyvas, patvirtino „Islamo valstybė“

Nigerijos džihadistų judėjimo „Boko Haram“ vadeiva Abubakaras Shekau nusižudė kovodamas su konkuruojančiais džihadistų kovotojais, sekmadienį paskelbtame garso įraše nurodė konkuruojanti grupuotė „Islamo valstybės Vakarų Afrikos provincija“ (ISWAP).

Šis pranešimas pasirodė praėjus kelioms savaitėms po to, kai šaltiniai žvalgybos agentūrose paskelbė, jog A. Shekau buvo sunkiai sužeistas pamėginęs nusižudyti, kad išvengtų paėmimo į nelaisvę.

„Shekau suteikė pirmenybę būti žeminamam po mirties, o ne Žemėje. Jis akimirksniu nusižudė detonavęs sprogmenį“, – sakoma kanurių kalba įrašytame pareiškime, o kalbančiojo balsas priminė ISWAP lyderio Abu Mus'abo al Barnawi.

Minimą garso įrašą naujienų agentūrai AFP atsiuntė tas pats šaltinis, kuris siųsdavo ankstesnius šios grupuotės pranešimus.

„Boko Haram“ kol kas oficialiai nekomentavo pranešimo apie jų lyderio mirtį, o Nigerijos kariuomenė teigė tirianti šią informaciją.

„Boko Haram“ ir grupuotė ISWAP dažnai susiremia Nigerijos šiaurės rytinėje Borno valstijoje, kur ISWAP tapo dominuojančia jėga prieš daugiau nei dešimtmetį įsiplieskusiame Nigerijos džihadistų sukilime.

Apie A. Shekau, atsidūrusio pasaulio dėmesio centre, kai jo kovotojai 2014 metais Čiboke pagrobė beveik 300 mokinių, žūtį buvo pranešta kelis kartus nuo „Boko Haram“ sukilimo pradžios 2009-aisiais.

Per konfliktą Nigerijos šiaurės rytuose žuvo daugiau kaip 40 tūkst. žmonių, o dar daugiau nei 2 mln. buvo priversti palikti savo namus. Be to, smurtas išplito į kai kuriuos kaimyninių Čado, Kamerūno ir Nigerio rajonus.

„Boko Haram“ ir ISWAP anksčiau ne kartą kovojo dėl teritorijos kontrolės.

ISWAP pasirodė esanti stipresnė jėga, pajėgi vykdyti sudėtingas atakas prieš ginkluotąsias pajėgas ir užimti karines bazes.

A. Shekau pradėjo vadovauti „Boko Haram“, oficialiai žinomam kaip „Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'awati wal Jihad“, policijai 2009 metais nukovus šio judėjimo įkūrėją Muhammadą Yusufą.

Vadovaujant A. Shekau „Boko Haram“ pavertė daugelį Nigerijos šiaurės rytinių rajonų neįžengiamomis teritorijomis, o 2014 metais paskelbė „kalifatą“ Borno valstijos Gvozos mieste.

Nuo 2015 metų tęsiantis Kamerūno, Čado ir Nigerio karių remiamų nigeriečių pajėgų puolimui, džihadistai buvo išvaryti iš daugumos jų kadaise kontroliuotų teritorijų.

Supykdyta A. Shekau brutalios taktikos – beatodairiškai pulti civilius ir versti vaikus bei moteris rengti mirtininkų atakas – nuo „Boko Haram“ 2016 metais atskilo grupuotė, pasivadinusi ISWAP ir užsitikrinusi „Islamo valstybės“ palaikymą.