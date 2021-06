Trumpas užsiminė apie kandidatavimą 2024 metų JAV prezidento rinkimuose

ELTA

Per pirmąjį didelį savo pasirodymą po pasitraukimo iš Baltųjų rūmų sausį buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė užkrečiamųjų ligų ekspertą Anthony‘į Faucį, reikalavo reparacijų iš Kinijos, o tyrimą dėl jo finansų pavadino raganų medžiokle. Kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime Grinvilyje Šiaurės Karolinoje, D. Trumpas, be to, užsiminė apie galimą dalyvavimą 2024 metų prezidento rinkimuose, praneša agentūra „Reuters“.

D. Trumpas įsitraukė į chorą respublikonų politikų, kurie kritikuoja A. Faucį dėl kovos su pandemija. Anot D. Trumpo, A. Faucis yra „ne geras gydytojas, o geras savireklamos specialistas“. A. Faucis esą per pandemiją beveik viską darė blogai ir klydo vertindamas viruso kilmę. Epidemiologas skeptiškai vertino tuomečio prezidento teoriją, kad virusas į aplinką pateko iš laboratorijos Kinijos Uhano mieste. Buvęs prezidentas savo kalboje taip pat ragino Kiniją dėl koronaviruso sumokėti JAV ir pasauliui 10 trln. JAV dolerių (8,25 mlrd. eurų) reparacijų. Pasaulio šalys, be to, esą neturėtų mokėti Kinijai skolų.

D. Trumpas, be to, sakė, kad Niujorko generalinės prokuratūros prieš jį pradėtas baudžiamais tyrimas yra naujausias demokratų mėginimas jį sužlugdyti. Niujorko generalinė prokurorė Letitia James aiškinasi, ar įmonė „Trump Organisation“ nepateikė klaidingų duomenų apie nekilnojamojo turto vertes, kad užsitikrintų kreditų ir gautų ekonominių bei mokestinių lengvatų. Susiję straipsniai Bideno nurodymas ištirti koronaviruso kilmę: ekspertai ir politikai nusprendė eiti iki galo Bidenas išplėtė sąrašą Kinijos bendrovių, kurių akcijas draudžiama valdyti JAV investuotojams D. Trumpas prisiekė padėti respublikonams 2022 metų Kongreso rinkimuose ir vėl užsiminė apie galimą kandidatavimą 2024 metų prezidento rinkimuose. „Amerikos išlikimas priklauso nuo mūsų gebėjimo išrinkti respublikonus visais lygiais, pradedant vidurio kadencijos rinkimais kitais metais“, - sakė D. Trumpas. D. Trumpo pasirodymas turėjo visus tipiškus rinkimų kampanijos požymius – skambėjo daug muzikos, o Šiaurės Karolinos Respublikonų partijos pirmininkas Michaelis Whatley‘is pasveikino D. Trumpą kaip „mūsų prezidentą“. Tai buvo užuomina į nepagrįstus D. Trumpo teiginius, kad 2020-ųjų rinkimai iš jo buvo pavogti.

