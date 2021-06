Pirmą kartą gauti kiniškos vakcinos duomenys realiomis sąlygomis

Ištyrus nedidelį Brazilijos miestą, paskiepytą „Sinovac Biotech Ltd.“ sukurta vakcina, paaiškėjo, kad vakcina gali suvaldyti COVID-19 protrūkius daug veiksmingiau nei tikėtasi remiantis klinikiniais tyrimais. Tokios išvados suteikė didesnio pasitikėjimo kiniška vakcina, kuria kliaujasi dešimtys besivystančių valstybių.

Tuo metu, kai kaimyniniai šalies miestai susiduria su skaudžiais pandemijos smūgiais, Seranoje – 45 000 gyventojų turinčiame mieste, kuriame buvo atliktas San Paulo valstijos valdžios inicijuotas tyrimas, – mirčių skaičius per penkias savaites, iškart po to, kai buvo užbaigta masinė vakcinacija, nukrito 95 procentais. Simptominių atvejų sumažėjo 80 proc., o hospitalizacijų – 86 procentais.

Maždaug 75 proc. miesto gyventojų pilnai paskiepyti; iš tikslinės suaugusiųjų populiacijos 95 proc. žmonių atvyko pasiskiepyti abiem dozėmis.

Pranešimų apie kokį nors pašalinį poveikį nebuvo gauta, be to, tarp dalyvių neregistruota nė vienos su COVID-19 susijusios mirties, praėjus keturiolikai dienų po antrojo skiepo. Tuo metu, kai buvo atliekamas tyrimas, teritorijoje aplinkui Seraną – apie 315 kilometrų nuo San Paulo – siautėjo P1 atmaina. Rezultatai patvirtina vakcinos veiksmingumą prieš atmainą, pirmą kartą aptiktą Brazilijoje, sakė Ricardo Palaciosas, instituto „Butantan Institute“ mokslinių tyrimų direktorius.

„Dabar mes galime teigti, kad įmanoma suvaldyti pandemiją vakcinomis, – pareiškė R. Palaciosas pridurdamas, kad COVID-19 atvejų sumažėjo ir vaikų grupėje. – Tai rodo, kad nėra būtina skiepyti vaikų, kad būtų galima atidaryti mokyklas.“

Seranoje atliktas tyrimas gali būti puikus pavyzdys ir kitoms besivystančioms valstybėms, rodantis, kaip svarbu, kad visuomenė būtų paskiepyta norint pradėti trauktis nuo pandemijos, kuri vis dar kelia sumaištį Lotynų Amerikoje ir už jos ribų.

Maža to, tai vienas iš naujausių realių įrodymų, patvirtinančių kontroversiškos kiniškos vakcinos veiksmingumą, – klinikiniai tyrimai parodė, kad ši vakcina peržengė tik minimalų 50 proc. veiksmingumo slenkstį, žemiausią iš visų pirmosios kartos COVID vakcinų. Reikia taip pat pažymėti, kad „Sinovac“, Pekine įsikūrusi bendrovė, buvo kritikuojama už tai, kad pateikė mažiau tyrimų bei saugumo duomenų nei Vakarų vakcinų gamintojos.

Kiek veiksminga yra „Sinovac“ vakcina – yra nepaprastai svarbus klausimas besitystančiam pasauliui, kuris didžiąja dalimi yra priklausomas nuo kiniškos vakcinos, nes turtingosios valstybės išgraibstė itin veiksmingas mRNA vakcinas, pagamintas Vakarų bendrovių, tokių kaip „BioNTech SE“, „Pfizer Inc.“ ir „Moderna Inc.“

Vakcina, pavadinta „CoronaVac“, naudojama keliose dešimtyse vietovių, nuo Honkongo iki Peru. Jau išplatinta per 600 mln. dozių. Be to, ji sudaro imunizacijos pastangų stuburą Kinijoje, kur daugiau nei 20 mln. šešių skirtingų vakcinų dozių sušvirkščiama kiekvieną dieną.

Tyrimui vadovavo „Butantan Institute“, kuris gamina „CoronaVac“ Brazilijoje. Beveik du trečdaliai Seranos gyventojų buvo paskiepyti vakcina vasario-balandžio mėnesių laikotarpiu, dar vienas trečdalis – jaunesni nei 18-os metų arba nėščiosios – negalėjo būti skiepijami.

„Tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas pasaulyje, – per spaudos konferenciją pirmadienį kalbėjo Dimas Covas, „Butantan“ direktorius. – Jis pateikia pirminius duomenis apie vakcinacijos poveikį populiacijoje, kurie padės valdžiai parengti valstybės politiką.“

Kiniška vakcina, pagaminta naudojant tradicinį metodą, kai, siekiant paskatinti imuninį atsaką, suleidžiama inaktyvuota viruso forma, šių metų pradžioje atsidūrė tarptautiniame akiratyje ir sulaukė nemažai kritikos – klinikiniai tyrimai, atlikti Brazilijoje, Turkijoje ir Indonezijoje, parodė, kad vakcinos veiksmingumas siekia nuo 50 iki per 90 proc. Bendrovė ir jos klininių tyrimų partneriai nesiėmė aiškintis neatitikimų, taip pakurstydami dar daugiau abejonių.

Tačiau duomenys, gaunami iš šalių, kurios pastaraisiais mėnesiais naudojo vakciną plačiu mastu, buvo iš esmės teigiami. Balandį atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 130 000 sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų iš Indonezijos sostinės Džakartos, rodo, kad vakcina yra 94 proc. veiksminga prieš simptominę infekciją ir apsaugo nuo hospitalizacijų ir mirties atitinkamai 96 ir 98 procentais, panašiai kaip ir mRNA vakcinos.

Vis dar nežinoma, kiek veiksminga vakcina norint sustabdyti tolesnį viruso perdavimą, tai yra, ar ji gali sustabdyti infekcijos plitimą, ne tik apsaugoti nuo užsikrėtimo.

Nors užsikrėtimų rodikliai pagerėjo, jau suleidus pirmąsias vakcinų dozes, COVID-19 nebuvo tinkamai suvaldytas Seranoje, kol nebuvo sušvirkštos antrosios dozės. Pilnas tyrimas bus publikuotas artimiausiu metu.

Tuo pabrėžiama, kaip svarbu, kad žmonės grįžtų pasiskiepyti antrąja doze. Brazilijoje sušvirkšta apie 66 mln. vakcinų, iš viso viena vakcinos doze paskiepyta 21,4 proc. populiacijos. Manoma, kad šiuo metu pilnai paskiepyta apie 10,5 proc. šalies gyventojų, rodo „Bloomberg“ „Vaccine Tracker“ duomenys.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), taikydama nepaprastosios padėties atveju galiojančią tvarką, antradienį patvirtino „Sinovac“ vakciną nuo koronaviruso.

Tai yra antroji kiniška vakcina nuo koronaviruso, kuriai PSO uždegė žalią šviesą.

„PSO šiandien patvirtino nepaprastosios padėties naudojimui „Sinovac-CoronaVac“ vakciną nuo COVID-19, suteikdama šalims, finansuotojams, viešųjų pirkimų agentūroms ir bendruomenėms užtikrinimą, kad ji atitinka tarptautinius saugos, veiksmingumo ir gamybos standartus“, – sakoma Jungtinių Tautų sveikatos agentūros pranešime.

PSO pagal nepaprastosios padėties atveju galiojančią tvarką jau patvirtino „Pfizer-BioNTech“, „Moderna“, „Johnson & Johnson“ skiepus, kinišką vakciną „Sinopharm“, taip pat „AstraZeneca“ vakciną, gaminamą atskirose vietose Indijoje ir Pietų Korėjoje.

Ši PSO procedūra suteikia galimybę šalims, negalinčioms pačioms ištirti vakcinų veiksmingumo, greičiau suteikti leidimą naudoti šiuos preparatus, taip pat išplėsti dalijimosi vakcinomis schemą COVAX, padedančią apsirūpinti jomis neturtingoms valstybėms.