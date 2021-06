„Hamas“ judėjimas teigia esantis pasirengęs deryboms su Izraeliu dėl pasikeitimo belaisviais

Praėjus dešimčiai dienų nuo paliaubų tarp Izraelio ir „Hamas“ įsigaliojimo, radikali palestiniečių organizacija pareiškė esanti pasirengusi deryboms dėl pasikeitimo belaisviais. „Mes pasiruošę netiesioginėms, skubioms ir greitoms deryboms“ šia tema, pirmadienį sakė „Hamas“ politinio sparno Gazos Ruože vadovas Jahia Sinwaras. Anot jo, yra „realus šansas“ išjudinti šį reikalą.

J. Sinwaras tai pareiškė Gazos Ruože lankantis Egipto žvalgybos vadui Abbasui Kamelui. A. Kamelas siekia įtvirtinti paliaubas, įsigaliojusias po vienuolika dienų trukusio smarkaus apsišaudymo tarp Izraelio ir „Hamas“. Paliaubos pasiektos tarpininkaujant Egiptui.

„Hamas“ atstovo, nenorėjusio skelbti savo pavardės, teigimu, per A. Kamelo susitikimus Gazos Ruože buvo kalbama apie siekiamą perėjimą nuo dabartinio ugnies nutraukimo į ilgalaikes paliaubas, Gazos Ruožo atstatymą bei pasikeitimą belaisviais. A. Kamelas prieš tau Jeruzalėje susitiko su Izraelio premjeru Benyaminu Netanyahu.

Sekmadienį, be to, Izraelio užsienio reikalų ministras Gabis Ashkenazis Kaire susitiko su kolega iš Egipto Samehu Shukriu. Tai buvo pirmasis oficialus Izraelio diplomatijos vadovo vizitas Kaire per 13 metų. Jo metu buvo kalbama apie ilgalaikes paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“.

G. Ashkenazis Kaire užsiminė apie dviejų dingusių Izraelio karių likimą. Spėjama, kad jie yra žuvę. Ministras taip pat kalbėjo apie du Izraelio piliečius, kurie, manoma, gali būti kalinami Gazos Ruože. Izraelio kalėjimuose sėdi per 5 000 palestiniečių.

Per pastarąjį konfliktą tarp Izraelio ir palestiniečių žuvo 254 palestiniečiai, tarp jų – 66 vaikai. Izraelyje, medikų duomenimis, iš Gazos Ruožo atskriejusios raketos pražudė 12 žmonių.