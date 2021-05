Izraelis ir Egiptas derasi su „Hamas“ dėl taikos, Gazos Ruožo atstatymo

Egiptas ir Izraelis sekmadienį, po 11 dienų trukusio karo, per kurį buvo suniokota didžioji Gazos Ruožo dalis, abejose šalyse rengia aukšto lygio derybas dėl trapių paliaubų tarp Izraelio ir „Hamas“ grupuotės bei šio pajūrio anklavo atstatymo.

Egipto užsienio reikalų ministras Samehas Shukry sekmadienį susitiko su į Kairą atskridusiu kolega Gabi Ashkenazi. Tai pirmasis Izraelio užsienio reikalų ministro viešas vizitas į Egiptą per daugiau nei dešimtmetį, pažymėjo Egipto užsienio reikalų ministerija.

Izraelio ambasada Kaire tviteryje pranešė, kad G. Ashkenazi vizitas yra pirmasis Izraelio aukšto rango diplomato vizitas šalyje nuo 2008 metų. Taip pat nurodyta, kad ministrai aptars įvairius klausimus, įskaitant paliaubas ir „Hamas“ laikomų Izraelio karių bei piliečių paleidimą.

„Mes aptarsime nuolatinių paliaubų su #Hamas nustatymą, humanitarinės pagalbos #Gazai suteikimą ir jos atstatymą, kuriame svarbų vaidmenį suvaidins tarptautinė bendruomenė“, – po atvykimo į Kairą tviteryje parašė G. Ashkenazi.

Tuo tarpu Egipto žvalgybos vadas Abbasas Kamelis nuskrido į Tel Avivą derybų su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir palestiniečių pareigūnais Ramaloje, sakė vienas Egipto pareigūnas.

Jis taip pat nurodė, kad A. Kamelis su B. Netanyahu ir palestiniečiais aptars Gazos atstatymą. Vėliau A. Kamelis turėtų susitikti su „Hamas“ lyderiais Ramaloje.

Skelbiama, kad diskusijose su Izraelio pareigūnais taip pat bus aptartos priemonės, leidžiančios užtikrinti išteklių, elektros bei degalų tiekimą Gazos Ruožui. Bus aptartos ir galimybės plėsti jūros teritoriją, kurioje būtų leista žvejoti Gazos žvejams, sakė pareigūnas.

„Palestiniečių savivaldos vaidmuo derybose bus labai svarbus, – sakė jis. – Egiptas siekia, kad ji būtų itin įtraukta į atstatymo procesą.“

Apie aplinkybes, kuriomis buvo nutraukta ugnis, gerai informuotas minėtas Egipto pareigūnas nenorėjo atskleisti savo tapatybės, nes jam nebuvo leista kalbėtis su žurnalistais.

Per 11 dienų trukusį karą žuvo daugiau nei 250 žmonių, daugiausia palestiniečių. Be to, buvo smarkiai suniokotas Gazos Ruožas. Remiantis preliminariais duomenimis, žala vertinama šimtais milijonų JAV dolerių.

Egiptas suvaidino svarbų vaidmenį tarpininkaujant tarp Izraelio ir palestiniečių.

Minėtas Egipto pareigūnas sakė, jog Egiptas garantuos, kad atstatymui skirtos lėšos neatitektų „Hamas“. Manoma, kad lėšos gali būti suteikiamos per tarptautinį komitetą, kuriam vadovautų Egiptas arba Jungtinės Tautos.

A. Kamelis taip pat aptars padėtį Jeruzalėje ir būdus sumažinti įtampą šiame mieste, įskaitant prie Al Aksos mečetės Izraelio įvestų apribojimų atlaisvinimą bei būdus užkirsti kelią planuojamam palestiniečių šeimų iškeldinimui iš Šeich Džaros rajono Rytų Jeruzalėje.

Pareigūno teigimu, per derybas Gazoje ir Tel Avive bus svarstoma galimybė paleisti Izraelyje kalinamus palestiniečius, kurie būtų iškeisti į „Hamas“ laikomus izraeliečius.

Praėjusią savaitę Egiptas Izraelį, „Hamas“ ir palestiniečių savivaldos atstovus pakvietė atskirų derybų į Kairą siekiant užtvirtinti Kairui tarpininkaujant pasiektas paliaubas bei paspartinti Gazos atstatymo procesą.

„Hamas“ lyderis Ismailas Haniyeh Kaire turėtų apsilankyti ateinančią savaitę, sakė grupuotės atstovas Abdelatifas al-Qanou. Jis taip pat sakė, kad „Hamas“ su Izraeliu derasi dėl kalinių apsikeitimo.