Žiniasklaida: „Hamas“ karinis vadas du kartus per plauką išvengė žūties nuo Izraelio raketų

Įtakingas Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ judėjimo karinis vadas, anot žiniasklaidos, per pastarąją smurto eskalaciją du kartus išvengė Izraelio mėginimų jį likviduoti.

Anot Izraelio žiniasklaidos, karinė aviacija tiksliniais smūgiais mėgino nužudyti Mohammedą Daifą, „Hamas“ karinio sparno „al-Qassam brigados“ vadą. Tačiau jis du kartus paskutinę minutę paspruko.

M. Daifas jau daug metų laikomas labiausiai ieškomu teroristu Izraelio sąraše. Jis kaltinamas dalyvavęs daugybėje kruvinų išpuolių prieš Izraelį. Anot žiniasklaidos, M. Daifas per Izraelio atakas praeityje jau neteko akies, rankos ir abiejų kojų.

2014 metų rugpjūtį per paskutinį Gazos karą per Izraelio antskrydžius Gazos Ruože žuvo „Hamas“ vadeivos žmona ir du vaikai. „Hamas“ tada iš karto paskelbė, kad M. Daifas išgyveno. Pastaruoju metu jis pirmą kartą per ilgą laiką vėl pradėjo vieši reikštis ir grasino Izraeliui konflikte dėl Jeruzalės.

Vienas Izraelio tikslų per dabartinę operaciją prieš „Hamas“ yra likviduoti aukštus islamistinio judėjimo narius. Kariniais duomenimis, jau nukauta svarbių M. Daifo štabo narių.