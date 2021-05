Indija registravo didžiausią COVID-19 mirčių paros skaičių pasaulyje

ELTA

Indija per parą registravo didžiausią COVID-19 mirčių skaičių pasaulyje. Per 24 valandas šalyje mirė 4 529 koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo trečiadienį paskelbti Sveikatos ministerijos duomenys. JAV Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, tiek mirčių per parą iki šiol nėra registravusi nė viena šalis. Ligšiolinis antirekordas priklausė JAV, kurios 2021 metų sausio 12-ąją suskaičiavo 4 475 mirties atvejus.

Ekspertai mano, kad tikrieji mirčių skaičiai Indijoje gali būti dar didesni. Šiuo metu čia pandemija vis labiau plinta kaime, kur gyvena daugiau kaip pusė gyventojų – tačiau čia sveikatos priežiūra prasta ir yra daug mažiau testavimo galimybių. Daug žmonių miršta namuose. Per parą Indijoje nustatyti ir 267 334 nauji infekcijos atvejai. Tai trečia diena iš eilės, kai užsikrėtimų skaičius yra mažesnis nei 300 00. Vienu metu naujų atvejų šalyje buvo registruojama net daugiau kaip po 400 000 per dieną. Iš viso Indijoje virusas nustatytas 25,5 mln. žmonių. Oficialus mirčių skaičius yra 283 000. 1,4 mlrd. gyventojų turinti Indija šiuo metus tapusi pandemijos karštuoju tašku.

