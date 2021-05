Navalnas ir Milovas „Putino virėjui“ Prigožinui turės sumokėti po 333 eurus

Maskvos Čeriomuškų rajono teismas antradienį priėmė sprendimą, kad Rusijos opozicionieriai Aleksejus Navalnas ir Vladimiras Milovas turės sumokėti po 30 tūkst. rublių (333 eurus) pagal verslininko Jevgenijaus Prigožino ieškinį dėl garbės ir orumo apgynimo.

„Teismas nusprendė, kad išplatinti duomenys buvo įžeidžiami ir šmeižikiški. Teismas išieškojo iš Navalno ir Milovo po 30 tūkst. rublių. Be to, atsakovai įpareigoti per 10 dienų pašalinti duomenis, paskatinusius iškelti ieškinį. Jei ši medžiaga nebus pašalinta, kasdien iš jų bus išieškomos 1 tūkst. rublių baudos“, – pranešė J. Prigožino kompanijos „Concord“ spaudos tarnyba.

Ji taip pat teigė, kad „iškelti ieškiniai nėra susiję su atsakovų politinėmis pažiūromis ir kad jais tik siekiama priversti juos laikytis Rusijos įstatymų“.

Iš pradžių verslininkas, kuris gavo pravardę „Putino virėjas“, nes jo bendrovė tiekia maistą Kremliui, prašė teismo įpareigoti A. Navalną ir šio sąjungininką V. Milovą sumokėti po 5 mln. rublių (55,5 tūkst. eurų).

Kovo 5 dieną Maskvos Liublino rajono teismas jau skyrė A. Navalnui 0,5 mln. rublių (5,6 tūkst. eurų) baudą, iš dalies patenkindamas J. Prigožino ieškinį, ir įpareigojo paskelbti verslininko garbę įžeidžiančios informacijos paneigimą. Balandį Liublino rajono teismas skyrė 350 tūkst. rublių (3,9 tūkst. eurų) baudą V. Milovui.

Pernai J. Prigožinas pateikė kelis ieškinius A. Navalnui ir jo sąjungininkams dėl jų pareiškimų internete. Bendrai verslininkas reikalavo 77 mln. rublių (855 tūkst. eurų).

Teismai taip pat yra patenkinę analogiškus ieškinius A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo (FBK) teisininkei Liubov Sobol.