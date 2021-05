Koronaviruso eroje saugiausia vieta pripažinta valstybė griežtina ribojimus

Taivanas ir Singapūras vėl įveda pandeminius suvaržymus, nes nauji nedideli koronaviruso plykstelėjimai kelia rimtų iššūkių šalims, regis, itin sėkmingai suvaldžiusioms ir užgniaužusioms COVID-19.

Artimiausias keturias savaites Taivane susibūrimai uždarose patalpose bus apriboti iki mažiau nei šimto žmonių, o renginiuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, bus leidžiama dalyvauti iki 500 žmonių, antradienį pranešė Taivano ligų kontrolės centras. Tai pirmas kartas, kai sala griežtina antikovidinius ribojimus nuo tada, kai ėmė juos švelninti praėjusių metų viduryje. Toks žingsnis žengtas po to, kai vyriausybė pranešė apie septynis naujus atvejus vietos visuomenėje ir keturis tarp iš užsienio atvykusių keliautojų.

Singapūras – miestas-valstybė, naujienų agentūros „Bloomberg“ sudaromame COVID atsparumo reitinge vertinama kaip saugiausia vieta koronaviruso eroje, – taip pat griežtina ribojimus, staigiai plūstelėjus vietos infekcijų bangai, – ribojami žmonių susibūrimai, griežtinami sienų suvaržymai.

Vienas iš Singapūro viruso darbo grupės pirmininkų Lawrence‘as Wongas antradienį perspėjo, kad siekiant užtikrinti didesnį budrumą, bendrovės, ketinančios įsileisti darbininkus iš didesnės rizikos užsienio šalių, gali susidurti su daugiau kaip pusmetį galiosiančiomis kliūtimis.

Be to, šalis pradėjo masiškai testuoti visą ligoninių personalą, mėgindamas užkirsti kelią infekcijų plitimui, po to, kai viename medicinos centre buvo nustatytas viruso židinys.

Šios dvi valstybės priklauso saujelei pasaulio ekonomikų, faktiškai eliminavusių COVID-19 savo viduje, tarp jų – Australija, Naujoji Zelandija ir Kinija, kur naujasis koronavirusas pirmą kartą buvo nustatytas daugiau nei prieš metus.

Grįžimas prie griežtesnių ribojimų gali sugriauti jau didžiąja dalimi susinormalizavusį socialinį gyvenimą Taivane ir Singapūre, jeigu protrūkiai įsigalės.



Nulinė tolerancija

Nors šiose vietovėse nulinės tolerancijos požiūris į užsikrėtimus reiškia itin mažą mirčių nuo viruso rodiklį, pagal vakcinacijos tempus šios šalys šiuo metu atsilieka nuo tokių valstybių kaip Jungtinės Valstijos ir Izraelis, ir dabar, kai pasaulis pradeda atsiverti tarptautinėms kelionėms, jų pozicija gali susilpnėti.

Po pirminio koronaviruso atvejų protrūkio pačioje pandemijos pradžioje Taivanas sugebėjo iš esmės išguiti virusą, – daugiau nei aštuonis mėnesius, nuo balandžio iki gruodžio, šalyje nebuvo nustatyto nė vieno vietinio užsikrėtimo. Nuo tada, kai pasaulyje atsirado koronavirusas, saloje iš viso buvo nustatyta kiek daugiau nei 1 200 atvejų, dvylika žmonių mirė.

Taivano sėkmė pasireiškė tuo, kad šalis nė karto nebuvo įvedusi griežtų suvaržymų šalies viduje, tokių kaip karantinai. Verslovės, vyriausybinės įstaigos ir mokyklos per didžiąją pandemijos dalį tęsė savo įprastinę veiklą, nors municipalinė valdžia vasarį ėmėsi atsargumo priemonių ir atšaukė savo tradicinę Naujųjų metų pagal Mėnulio kalendorių didelio masto šventę.

Naujas protrūkis Malaizijoje

Pastarosiomis savaitėmis Taivano sveikatos apsaugos institucijos kovoja su nuolatiniais infekcijų protrūkiais viename viešbutyje, kuriame izoliuojasi vietos vežėjos „China Airlines“ pilotai, grįžtantys iš užsienio. Investuotojai išreiškė savo susirūpinimą parduodami Taivano akcijas, o lyginamasis „Taiex“ indeksas antradienį nukrito beveik 2,8 proc. – tai didžiausias nuosmukis Azijos rinkose. Taivano doleris nusilpo labiausiai nuo kovo 26 dienos.

Kitur Azijoje vėl daugėja užsikrėtimų, Indijai šiuo metu tapus pasaulinės krizės epicentru, – čia antradienį buvo nustatyta daugiau nei 329 000 naujų atvejų. Malaizija griežtina ribojimus žmonių judėjimui visoje šalyje, po to, kai dienos atvejų skaičius gegužę viršijo 3 000 – pirmą kartą nuo vasario.

Riziką didina nustatytas vienas indiškos COVID-19 atmainos atvejis, be to, Malaizijai sunkiai sekasi paspartinti vakcinacijos kampaniją. Gegužės 9 dienos duomenimis, abiem vakcinos dozėmis buvo paskiepyta mažiau nei 3 proc. populiacijos, rodo naujienų agentūros „Bloomberg“ surinkti duomenys. Tokia statistika kursto prognozes, kad Malaizijai gali nepavykti įgyvendinti šiems metams užsibrėžtų vakcinacijos tikslų.

Taivanas, užkirsdamas kelią plačiam infekcijų išplitimo mastui ir plėtodamas savo į eksportą orientuotą ekonomiką, išvengė pandemijos padarinių, jaučiamų daugumoje kitų pasaulio valstybių.

Šalies ekonomika praėjusiais metais išaugo 3,1 proc. Jos augimą daugiausia skatino šoktelėjusi Taivano kompiuterių lustų paklausa, kaip ir pagyvėjęs vartojimas. Vyriausybė pastarosiomis savaitėmis užsiminė galinti padidinti savo 2021 m. bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozę nuo 4,6 iki daugiau nei 5 procentų.