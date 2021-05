Danijoje pradedama paskubomis deginti sunaikintų audinių maitas

Danijoje ketvirtadienį prasidėjo dėl mutavusio koronaviruso grėsmės paskubomis sunaikintų ir užkastų milijonų audinių maitų atkasimas bei jų deginimas, pranešė pareigūnai.

Pernai, paaiškėjus, kad kailinių žvėrelių fermose buvo aptikta audinių, užsikrėtusių mutavusiu pandeminiu koronavirusu, kuris, kaip baimintasi, gali būti atsparus vakcinoms, buvo sunaikinta 15 mln. gyvūnų.

Dalis jų lapkritį buvo palaidota dviejose vietose vakarinėje Danijos dalyje, tačiau kilo būgštavimų, kad yrančios maitos gali užteršti aplinkinius rajonus.

Vyriausybė paragino jas iškasti ir sunaikinti, sumažėjus užsikrėtimo pavojui.

Ketvirtadienį prasidėjo maždaug 13 tonų audinių maitų atkasimas. Jos turėtų būti pervežtos į netoliese esantį Mobjergo energetikos centrą (MEC) ir ten sudegintos.

„Jaučiu palengvėjimą matydamas, kad viskas vyksta pagal planą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė žemės ūkio ministras Rasmusas Prehnas.

MEC perspėjo dėl galinčio pasklisti dvoko, gabenat ir kraunant maitas, tačiau kvapas turėtų išnykti, kai tik jos pateks į aukštos temperatūros krosnį.

Danija buvo didžiausia audinių kailių eksportuotoja pasaulyje, bet praėjusiais metais šalis sunaikino visas 15 mln. audinių, kai buvo nustatyta, kad kai kurie žvėreliai buvo užsikrėtę mutavusia viruso atmaina.

Sveikatos apsaugos pareigūnai būgštavo, kad vakcinos gali būti neveiksmingos prieš vadinamojo 5-ojo židinio atmainą. Lapkritį Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė išvadą, kad potenciali grėsmė žmonių vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumui „buvo panaikinta“, nenustačius daugiau nė vieno užsikrėtimo mutavusiu virusu atvejų.

Vyriausybė uždraudė šalyje veisti audines iki 2022 metų sausio 1 dienos, bet neišvengė griežtos kritikos dėl žvėrelių naikinimo programos.

Kai naikinimo vajus jau buvo prasidėjęs, nurodymas numarinti visas audines buvo užginčytas teisme. Teismui nutarus, kad įsakas neturėjo teisinio pagrindo, vyriausybę apėmė politinė krizė, paskatinusi žemės ūkio ministrą atsistatydinti.

Vėliau paaiškėjo, kad numarintos audinės vakarinėje Holstebro savivaldybėje esančiame kariniame poligone buvo palaidotos per sekliai, todėl maitoms yrant jos dėl susikaupusių dujų pradėjo veržtis iš po žemės. Be to, kilo nuogąstavimų dėl didelės grunto taršos azoto ir fosforo junginiais.

Audinės yra vieninteliai patvirtinti gyvūnai, galintys užsikrėsti pandeminiu koronavirusu ir perduoti jį žmonėms.