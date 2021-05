Japonijoje ketinama leisti skiepyti „Pfizer“ vakcina 12-15 metų paauglius

JAV kompanija „Pfizer“ pradėjo derybas su Japonijos farmacijos ir medicinos įrangos agentūra, kad būtų leista skiepyti bendrovės sukurta vakcina nuo koronaviruso 12-15 metų paauglius. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Kyodo“.

Dabar Japonijoje skiepyti nuo koronaviruso leidžiama tik vyresnius kaip 16 metų amžiaus asmenis. Sveikatos apsaugos, darbo ir gerovės ministerijos nuomone, amžiaus ribos mažinimas padės pagerinti epidemiologinę situaciją, kadangi pastaruoju metu šalyje vis labiau plinta naujos Covid-19 atmainos. Dėl to, pasak specialistų, gali išaugti užsikrėtusių vaikų ir paauglių skaičius. Be to, šių kategorijų atstovai dažnai perserga be jokių simptomų, bet užkratą perneša. Vakcinacijos amžiaus ribos mažinimas pareikalaus papildomų lėšų, kadangi šiuo metu šalies gyventojai skiepijami nemokamai.

JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) gegužės 10 d. leido naudoti šalyje „Pfizer“ vakciną skiepijant 12-15 metų paauglius.

Vakcinacija Japonijoje prasidėjo vasario 17 d. Iki šiol visiškai paskiepyti tik 1,2 mln. iš 4,8 mln. medicinos darbuotojų (apie 1 proc. gyventojų). Balandžio 12 d. taip pat pradėti skiepyti vyresni kaip 65 metų amžiaus šalies gyventojai, kurių yra 36 mln. Šioje kategorijoje 400 tūkst. žmonių paskiepyti pirmąja doze, o 15 tūkst. – dviem.

Japonijos Vyriausybė nori paspartinti šalies gyventojų vakcinaciją nuo koronaviruso iki 1 mln. dozių per dieną, kad iki liepos pabaigos butų paskiepyti visi to pageidaujantys vyresni kaip 65 metų amžiaus žmonės.

Šiuo tikslu bus steigiami specialūs dideli imunizacijos centrai.

Pernai Japonija pasirašė sutartis dėl preparatų nuo koronaviruso tiekimo su britų ir švedų kompanija „AstraZeneca“, JAV kompanija „Moderna“ bei JAV ir Vokietijos konsorciumu „Pfizer“/ „BioNTech“. Iš viso šalis tikisi gauti 310 mln. vakcinos dozių.

Naujausiais duomenimis, iki šiol Japonijoje koronavirusas nustatytas 653 tūkst. žmonių, mirė daugiau kaip 11 tūkst. infekuotųjų.