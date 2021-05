„The Washington Post“ vyriausiąja redaktore pirmą kartą paskirta moteris

takingo JAV dienraščio „The Washington Post“ vyriausiąja redaktore pirmą kartą per 114 metų leidinio istoriją paskirta moteris. Žurnalistė Sally Buzbee šiose pareigose pakeis vasarį pasitraukusį vyriausiąjį redaktorių Martiną "Marty" Baroną, antradienį pranešė laikraštis. 55-erių S. Buzbee iki šiol dirbo naujienų agentūroje „Associated Press“ (AP), naujas pareigas ji pradės eiti birželį.

„The Post“ turi tokį turtingą žurnalistinį paveldą ir tokius puikius darbuotojus, - sakė S. Buzbee laikraščiui, kuris priklauso „Amazon“ įkūrėjui Jeffui Bezosui ir JAV dažnai sutrumpintai vadinamas „The Post“. 1877 metais įkurtas „The Washington Post“ yra vienas žinomiausių dienraščių JAV ir pasaulyje. Jis, be kita ko, aštuntajame dešimtmetyje sukėlė furorą, atskleisdamas „Watergate“ skandalą, susijusį su tuometiniu prezidentu Richardu Nixonu. Daugybę apdovanojimų pelnęs laikraštis ir prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metais atskleidė ne vieną skandalingą faktą. „The Washington Post“ nuo 2013 metų priklauso J. Bezosui. Multimilijardieriui įsigijus laikraštį, buvo įdarbinta šimtai naujų žurnalistų, paspartinta skaitmenizacija. Šiuo metu „The Washington Post“ dirba apie tūkstantis žurnalistų.

