Pakistanas atidarė vakcinacijos centrą, kuriame per parą bus paskiepijama 100 000 žmonių

ELTA

Pakistanas atidarė vakcinacijos centrą, kuriame per parą bus paskiepijama 100 000 žmonių Foto: AP / Scanpix

Pakistano Karačio uostamiestyje atidarytas milžiniškas vakcinacijos nuo koronaviruso centras. Jame per parą galima paskiepyti 100 000 žmonių, pirmadienį žurnalistams sakė Sindo regiono vyriausybės informacijos ministras. Parodų centre įrengtas vakcinacijos centras bus atidarytas 24 valandas per parą. Čia trimis pamainomis dirbs per 3 000 sveikatos sistemos darbuotojų.

Iki šiol vakcinacijos kampanija Pakistane vyko lėtai. Iš 220 mln. šalies gyventojų iki šiol paskiepyta tik 3,5 mln. Šalis pirmiausiai naudoja vakcinas iš Kinijos, kuriomis daug gyventojų nepasitiki. Pastaruoju metu Islamabadas per vakcinacijos programą „Covax“ gavo ir 1,2 mln. „AstraZeneca“ vakcinos dozių. Dar 17 mln. dozių turėtų būti importuota iki birželio pabaigos. Naujų infekcijų skaičius Pakistane praėjusiomis savaitėmis smarkiai išaugo. Balandžio pabaigoje registruoti aukščiausi paros rodikliai. Ligoninės pradėjo nepriimti pacientų, ėmė trūkti deguonies atsargų. Praėjusiomis dienomis naujų infekcijų skaičius vėl sumažėjo.

Sveikatos ministerijos duomenimis, iki sekmadienio šalyje patvirtinta per 850 000 infekcijų, beveik 19 000 žmonių mirė. Spėjama, kad tikrieji skaičiai yra daug didesni.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0