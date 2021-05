Estijoje karinių pratybų „Swift Response“ pradžią pažymėjo raketų salvės

Estijos kariniame poligone raketų salvės trečiadienį vakare pažymėjo pratybų „Swift Response“, kuriose taip pat dalyvauja kariškiai iš JAV, Jungtinės Karalystės, pradžią, pranešė šalies gynybos pajėgų Generalinis štabas.

Iki gegužės 14-osios truksiantys manevrai yra pratybų „Defender Europe“ dalis ir yra didžiausi JAV mokymai per pastaruosius 25 metus. Pratybų geografija apima 16 Europos šalių, jose dalyvauja iš viso 28 tūkst. karių. Be Estijos, „Defender Europe“ desantininkų pratybos taip pat vyks Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Trečiadienį buvo šaudoma iš artilerijos pabūklų, skriejo raketos iš salvinės ugnies sistemų.

Per mokymus Estijoje naudojamos penkios salvinės raketų ugnies sistemos – keturios JAV sausumos pajėgų 41-osios lauko artilerijos brigados mašinos ir viena britų sistema. Iš jų buvo paleista daugiau kaip 20 mokomųjų raketų; visos jos pataikė į numatytus sąlyginius taikinius.

Per šias pratybas estų kariai kartu su amerikiečiais ir britais taip pat tobulino taikinių žymėjimo ir ugnies valdymo įgūdžius, sąveiką tarp štabų ir dalinių.

Pasak pratybų Estijoje vadovo generolo majoro Indreko Sirelio, dirva šiam mokymų etapui buvo paruošta pernai rugsėjį, kai buvo surengtos bendri estų ir amerikiečių artileristų mokymai.

„Šie šaudymai parodė, kad prireikus tokią techniką galime ne vien priimti, bet ir panaudoti. Nors neturime visų ginkluotės sistemų, svarbu, kad būtume pajėgūs visokeriopai pasinaudoti sąjungininkų palaikymu“, – pabrėžė kariškis.

41-osios brigados vadas pulkininkas Danielis Milleris padėkojo estų kariškiams už palaikymą. „Džiaugiamės sugrįžę, – sakė jis. – Jūsų kariai – tikri profesionalai. Didžiuojamės, kad galime tarnauti su jumis petys į petį.“

Salvinės raketų ugnies sistemos naudojamos atakuoti ypač svarbius taikinius per didelį atstumą. Jos pasitelkiamos naudojant mobilią kovos veiksmų taktiką, kai sudavusi smūgį technika keičia pozicijas, vengdama atsakomosios ugnies.

Per pratybas naudotos sistemos taip pat gali leisti itin tiksliai nutaikomas raketas. Kiekviena jų gali paleisti 20 nevaldomų reaktyvinių sviedinių per 40 sekundžių arba dvi valdomas raketas per 10 sekundžių.

Penktadienį prieš vidurnaktį JAV 82-osios oro desantininkų divizijos parašiutininkai imituos oro desanto operaciją Nurmsio aerodrome kovinei aplinkai artimomis sąlygomis. Operacijoje dalyvaus šimtai parašiutininkų, taip pat bus numesta įrangos ir sunkiosios technikos.

Didžioji dalis amerikiečių parašiutininkų į Estiją bus atsiųsti iš bazės Šiaurės Karolinoje.

Šeštadienį JAV kariai tobulins desanto perkėlimą iš Nurmsio į estų kariuomenės Centrinį poligoną.

Manevruose taip pat dalyvauja estų pėstininkai, specialiosios pajėgos ir savanoriai. Pradiniu manevrų etapu jie atliks priešo vaidmenį, o paskutiniame – kartu su sąjungininkais atliks gynybos veiksmų.

Oro operacijoms vadovauja Estijos karinės oro pajėgos ir sąjungininkai. Šiuo metu Emario bazėje dislokuota rekordiškai daug karinių sraigtasparnių ir lėktuvų.

„Swift Response“ pratybų tikslas yra tobulinti gynybos pajėgumus esant krizinei situacijai. Manevrai turėtų pagerinti sąveiką tarp NATO sąjungininkų ir padidinti jų parengtį.

Tuo metu JAV siekia įvertinti savo galimybes greitai perkelti karius į konflikto zoną, o priimančiosios šalys – savo infrastruktūros galimybes priimti pagalbą.