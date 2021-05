Pasaulyje bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 155 milijonus

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios pasaulyje iki šiol nustatyta daugiau kaip 155 mln. užsikrėtimo šiuo patogenu atvejų, rodo ketvirtadienį ryte paskelbti JAV įsikūrusio Johnso Hopkinso universiteto (JHU) duomenys.

Specializuotame JHU tinklalapyje 9 val. 30 min. Lietuvos laiku buvo skelbiama, kad iki šiol pasaulyje patvirtinti 155 203 522 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų; 3 241 853 užsikrėtusieji mirė.

Po daugiau kaip 10 mln. COVID-19 atvejų užregistruota JAV, Indijoje ir Brazilijoje.

Daugiausiai užsikrėtusiųjų ir aukų užfiksuota Jungtinėse Valstijose – šalyje nustatyti 32 557 606 COVID-19 atvejai, 579 276 užsikrėtusieji mirė.

Antra pagal COVID-19 atvejų skaičių yra Indija, kur sergamumas koronavirusine infekcija pastarosiomis savaitėmis smarkiai padidėjo. Per pastarąją parą šalyje buvo nustatyti 412 462 nauji COVID-19 atvejai – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, o bendras jų skaičius išaugo iki 21 077 410. Be to, koronavirusui per parą pareikalavus dar 3 980 žmonių gyvybių bendras aukų skaičius išaugo iki 230 168.

Brazilijoje nuo pandemijos pradžios oficialiai patvirtinti 14 930 183 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 414 399 užsikrėtusieji.

Portalo „Worldometers“ duomenimis, ketvirtadienį ryte COVID-19 mirtingumas siekė 417,6 atvejo milijonui gyventojų. Jungtinėse Valstijose milijonui gyventojų teko 1 783 mirtini COVID-19 atvejai, Indijoje 165, o Brazilijoje – 1 939.