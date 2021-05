Valdomas gaisras apgaubė Sidnėjų tirštais dūmais

Sidnėjų pirmadienį apgaubė tirštas žmonių sveikatai kenksmingų dūmų debesis, pakilęs nuo vienos valdomo deginimo vietos netoli Australijos didžiausio miesto ir privertęs sumažinti šios operacijos mastą.

Dėl ore smarkiai padidėjusios kietųjų dalelių koncentracijos 5 mln. gyventojų turinčiame mieste buvo atšaukti keltų reisai, o žmonėms buvo rekomenduota likti namuose.

Sveikatai pavojingos PM 2,5 taršos, sukeliamos galinčių giliai prasiskverbti į kvėpavimo organus smulkių kietųjų dalelių, lygis buvo vienas didžiausių kada nors išmatuotų pasaulyje, o oro užterštumo lygio indeksas viršijo 190.

Australijos priešgaisrinės tarnybos ne vasaros mėnesiais reguliariai atlieka „riziką mažinančius išdeginimus“, sukeliant valdomus gaisrus, sumažinančius ant žemės susikaupusių degių nuokritų kiekį.

Vis dėlto pirmadienį ugniagesiai buvo priversti sumažinti tolesnių operacijų mastą, oro taršai pasiekus pavojingą lygį, o kai kurioms profesinėms sąjungoms paraginus savo narius nutraukti darbą, jeigu uždūmijimas taps per didelis.

„Silpni vėjai ir naktinė inversija nulėmė, kad dūmai nusėdo žemose gyvenamosiose teritorijose“, – nurodė priešgaisrinė tarnyba.

Prognozuojama, kad įdienojus dūmai išsisklaidys.

2019–2020 metais didelę dalį rytų Australijos nuniokoję krūmynų gaisrai pareikalavo 33 žmonių gyvybių, sunaikino daugiau kaip 3 tūkst. namų ir ištisiems mėnesiams apgaubė Sidnėjų bei kitus miestus tirštais dūmais bei pelenų lietumi.

Manoma, kad dėl klimato kaitos gaisrų sezonai ilgėja ir tampa pavojingesni. Be to, sutrumpėja laikas, per kurį galima saugiai atlikti valdomus deginimus.