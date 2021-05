Marso sraigtasparnis bus naudojamas mėnesį ilgiau nei planuota

NASA mažasis Marso sraigtasparnis galės skraidyti ilgiau nei planuota, penktadienį pranešė misijos vadovai.

Užuot užbaigusi bandomuosius skrydžius gegužės pradžioje JAV kosmoso agentūra nutarė, kad kibernetinė skraidyklė „Ingenuity“ galės dar mažiausiai mėnesį žvalgyti sunkiai įveikiamą reljefą ir padėti parinkti maršrutą marsaeigiui „Perseverance“.

Pareigūnai šią žinią paskelbė po mažiau nei per dviejų savaičių laikotarpį įvykusių trijų trumpų skrydžių, atliktų 85 mln. dolerių (per 70 mln. eurų) kainavusio eksperimentinio drono. Vėliau buvo paskelbta apie dar vieną gerą naujieną: „Ingenuity“, tapęs pirmuoju virš kitos planetos paviršiaus pakilusiu sunkesniu už atmosferą orlaiviu, sėkmingai atliko ketvirtąjį skrydį.

Per penktadienį surengtą skrydį „Ingenuity“ buvo pakilęs į maždaug 5 m aukštį ir per dvi minutes sukorė 266 m atstumą – gerokai daugiau negu per ankstesnius bandymus. Ketvirtadienį planuotas skrydis nepavyko dėl žinomos programinės įrangos klaidos.

Maždaug po savaitės planuojama surengti dar vieną skrydį. Tuomet 1,8 kg sveriantis sraigtasparnis persikels į naują aikštelę, o marsaeigis galės susitelkti į uolienų mėginių rinkimą.

„Perseverance“ ieško potencialių senovinės gyvybės pėdsakų Jezero krateryje, esančiame kiek šiauriau Raudonosios planetos pusiaujo. Ši sritis prieš milijardus metų buvo ežero dugnas ir upės delta.

Sraigtasparnio valdymo komanda NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorijoje, įsikūrusioje Kalifornijos valstijos mieste Pasadinoje, tikisi surengti 6-ąjį ir 7-ąjį skrydžius. Anksčiau prognozuota, kad jų bus tik penki, be to, jeigu viskas klosis gerai, dronas galbūt skraidys dar ilgiau.

„Ingenuity“ patinka Marsas, – žurnalistams sakė projekto vadovė MiMi Aung. – Jis pakyla, ir beveik gali pajusti jo jaučiamą laisvę.“

Kol kas misijos dėmesio centre atsidurs „Perseverance“, rinksiantis uolienų mėginius aplink vasario 18 dieną įvykusio nusileidimo vietą. „Ingenuity“ į Marsą keliavo pritvirtintas prie marsaeigio dugno; abu aparatai startavo iš Kanaveralo kyšulio Floridoje praeitą vasarą.

Misijos vadovai tikisi, kad marsaeigis pirmųjų mėginių paims liepą. Juos tikimasi pargabenti į Žemę maždaug po dešimtmečio.

Marsaeigis toliau persiuntinės sraigtasparnio transliuojamus duomenis ir nuotraukas, bet liausis pats fotografuoti droną. Kad abu aparatai galėtų palaikyti ryšį, jie turi būti ne toliau kaip už 1 km vienas nuo kito.

Pritaikytas veikti Marso sąlygomis 30 dienų „Ingenuity“ tikriausiai atlaikys stingdančias Marso naktis ir skrydžius labai retoje Marso atmosferoje mažiausiai dar kelis mėnesius.

'Iš tikrųjų manome, kad jo gyvavimas bus baigtinis, – sakė MiMi Aung. – Taigi, vyks lenktynės, kiek šios [sraigtasparnio] detalės stebins mus savo atsparumu.“