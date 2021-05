Estijoje – 408 nauji COVID-19 atvejai, mirė penki žmonės

Raimondas Čiuplys BNS

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 790 testų nustatyti 408 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, penktadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 362 naujus COVID-19 atvejus ir trijų žmonių mirtį. Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 408,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Šeštadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 305 žmonės. Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinta iš viso 122 450 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, 1 166 užsikrėtę žmonės mirė, 112 007– pasveiko. Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 337 137 žmonės, visiškai paskiepyti – 122 350 asmenų.

