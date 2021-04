Tačiau kameros užfiksavo visai ne dalykinę J. Baideno pusę, skelbia „Reuters“. Žaliuojančia pieva su žmona sraigtasparnio link einantis prezidentas visiškai netikėtai tūptelėjo nuskinti kiaulpienės, kurią čia pat įteikė savo žmonai.

Pirmiausia CBS Baltųjų Rūmų korespondentės Weijios Jiang tviteryje paskelbtas 28 sekundžių vaizdelis netrukus tapo tikra interneto sensacija – nuo ketvirtadienio popietės jis buvo peržiūrėtas 1,4 mln. kartų.

Watch: @POTUS stops and picks a dandelion for @FLOTUS as they board Marine One en route to Georgia 🌻 pic.twitter.com/JS46zbxOdK