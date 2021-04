Kirgizija praneša apie 13 žuvusiųjų per susirėmimus pasienyje su Tadžikistanu papildyta 7.31

Kirgizija penktadienį pranešė, kad per ginkluotus susirėmimus pasienyje su Tadžikistanu žuvo 13 žmonių, po to, kai abi Vidurio Azijos valstybės susitarė dėl paliaubų, įsiplieskus smarkiausiems per daugelį metų abiejų šalių pajėgų susirėmimams.

Kirgizų sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo ketvirtadienio, kai abi šalys apsikeitė ugnimi, iš viso nukentėjo arba žuvo 134 žmonės. Dviejų sužeistųjų būklė sunki, nurodoma ministerijos pranešime. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, tarp aukų yra „2008 metais gimusi“ mergaitė. Tarp kirgizų ir tadžikų pajėgų ketvirtadienį įsiplieskė susirėmimai, tačiau vėliau tądien Kirgizijos užsienio reikalų ministerija pranešė susitarusi su Tadžikistanu nuo 20 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku nutraukti ugnį pasienyje ir atitraukti karines pajėgas. Tadžikistanas pripažino paliaubas savo valstybės informacinės tarnybos anksti penktadienio pradžioje paskelbtame pareiškime, sakydamas, kad abi pusės „susitarė nutraukti ginkluotą konfliktą, atitraukti personalą ir karinę techniką į nuolatinio dislokavimo vietas“. Abi kaimynės yra jau ne vieną dešimtmetį įsitraukusios į teritorinius ginčus, kurie neretai perauga į pavienius susirėmimus. Tačiau ketvirtadienį prasiveržęs smurtas tarp abiejų kariuomenių buvo retas atvejis, sukėlęs nuogąstavimus, kad gali prasidėti platesnis konfliktas. Kirgizijos Batkeno regiono, kuris ribojasi su Tadžikistanu, policijos atstovas naujienų agentūrai AFP telefonu sakė, kad naktį šaudymas tęsėsi, „bet ne intensyviai“. Policijos atstovas nepatvirtino, ar šaudyta tarp civilių, ar karių. Jis sakė, kad naktį buvo evakuoti Maksato kaimo gyventojai. Tadžikistanas, uždara autoritarinė valstybė, vykstant susirėmimams paskelbė mažiau pareiškimų, tik anksčiau ketvirtadienį pažymėjo, kad du piliečiai buvo paguldyti į ligoninę, vienas jų – sunkios būklės. Prieš paskelbiant paliaubas, abi pusės patvirtino, kad jų pajėgos dalyvavo susirėmimuose, o Biškekas nurodė, kad jo kariai užėmė vieną pasienio postą. Kautynės įvyko pasirodžius pranešimams, kad įsiplieskė konfliktas dėl vienos vandens saugyklos abiejų valstybių, tapusių nepriklausomomis 1991 metais suirus Sovietų Sąjungai, pasienyje. Daugiau nei trečdalis sienos yra ginčijama, o teritorija, supanti faktinį Tadžikistano Vorucho anklavą, kur ketvirtadienį kilo konfliktas, dažnai tampa įtampos židiniu dėl teritorinių pretenzijų ir vandens išteklių.

