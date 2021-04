Estijoje – 425 nauji COVID-19 atvejai, mirė 10 žmonių

BNS

Foto: Ekspress Meedia

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 316 testų nustatyti 425 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė 10 anksčiau užsikrėtusių žmonių, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 396 naujus COVID-19 atvejus, be to, pirmąkart per penkis mėnesius nemirė nė vienas anksčiau užsikrėtęs asmuo. Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 411,14 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 354 žmonės. Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 121 657 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 158 užsikrėtusieji mirė, 110 599 – pasveiko. Pirmąją vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 323 287 žmonės, abiem vakcinos dozėmis Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 323 287 žmonės, abiem vakcinos dozėmis paskiepyti 109 558 asmenys.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Susiję straipsniai