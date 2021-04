Apklausos: dauguma amerikiečių pritaria prezidento Bideno vykdomai politikai

52 proc. amerikiečių pritaria prezidento Joe Bideno vykdomai politikai, o priešingą nuomonę turi 42 proc. šalies gyventojų, rodo sekmadienį paskelbti laikraščio „The Washington Post“ ir ABC televizijos atliktos apklausos rezultatai.

Respondentų dalis, teigusių, jog J. Bideno darbui, artėjant simboliniam 100 dienų kadencijos momentui, „labai pritaria“, siekė 34 proc., o „labai nepritaria“ – 35 procentus.

„The Washington Post“ pažymi, kadenciją baigusio, rinkimuose J. Bidenui pralaimėjusio respublikono Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) populiarumas praėjus 100 dienų nuo prezidentavimo pradžios buvo menkesnis – 2017-ųjų balandį jo vykdytai politikai pritarė 42 proc., o nepritarė 53 proc. amerikiečių.

Balandžio 18-21 dienomis atliktos apklausos, į kurią buvo įtrauktas 1007 suaugęs amerikietis,dalyviai teigė, jog dabartinis prezidentas demokratas turėtų siekti respublikonų paramos tokiais svarbiais klausimais kaip kova su naujojo koronaviruso plitimu, migracijos krizė prie sienos su Meksika ir šalies infrastruktūros reforma. 60 proc. apklaustųjų teigė, kad J. Bidenas turėtų „bandyti pritraukti respublikonų paramą“, o ne veikti vienas.

Be to, apklausos atskleidė, kad šalies lyderis sulaukė aukščiausių įvertinimų už veiksmus kovojant su pandemija, tačiau dauguma apklaustųjų nepritarė jo veiksmams, susijusiems su migracijos krizės sprendimu. 64 proc. amerikiečių, įskaitant 33 proc. respublikonų, palaikė Bideno priemones gyventojų skiepijimui ir kovai su infekcija. Be to, 52 proc. apklaustųjų pritarė jo veiksmams, kuriais siekiama įveikti pandemijos sukeltą ekonominę krizę, ir 53 proc. teigė, kad jo migracijos politika nepriimtina.