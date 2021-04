Į tragišką COVID-19 statistikos viršūnę išsiveržė nauja šalis: besilydantys krematoriumai – tik ledkalnio viršūnė

Dauguma ligoninių jau perpildytos. Kartais dviem pacientams tenka dalintis viena lova. Senka deguonies, vaistų ir vakcinų atsargos. Gydytojai ir medicinos seselės pervargę. Kiekvieną dieną miršta tūkstančiai pacientų, jų kūnai kraunami į krūvas prie krematoriumų ir kapinių.

Šiomis dienomis Indijos socialinė žiniasklaida jau nebemirga nuo įžūlių nuotraukų, juokingų memų ar politinių anekdotų. Kai šalyje siaučia nauja koronaviruso užsikrėtimų ir mirčių banga, perpildytos ligoninės bei krematoriumai, „Twitter“ ir „Instagram“ socialinius tinklus užplūdo karšti maldavimai gelbėti gyvybes.

Bharatho Pottekkato žinutės „Instagram“ paskyroje vieną už kitą iškalbesnės. „Mumbajau, prašau, padėk! Plaučiai pažeisti pneumokokinė infekcijos. Reikia ICU lovos“, „Skubiai reikalinga plazma COVID pacientui „Max“ ligoninėje, Delyje.“ „Skubiai reikia „Tocilizumab“ injekcijų. Rašykite AŽ, jei žinote, kur galima jų gauti Mumbajuje ar aplink jį.“

Kaskart atnaujinus srautą atsiranda naujų prašymų ir maldavimų.

„Mano smegenys nebeaprėpia socialiniuose tinkluose plūstančios informacijos, – sako 20-metis B. Pottekkatas, teisės studentas iš Delio. – Nebesugromuliuoju visko, ką perskaitau. Esu priblokštas.“

„Twitter“, „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp“ ir „Telegram“ – visi ligi vieno užversti žinutėmis iš sielvarto apimtų šeimos narių ir draugų, maldaujančių visko, nuo vietos ligoninėje iki vaistų, kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimų, vietoje daromų COVID testų ir net maisto namuose izoliuotiems senyvo amžiaus žmonėms.

Desperatiški maldavimai, viliantis, kad kas nors atsilieps ir išties pagalbos ranką, leidžia žvilgtelėti į tragediją, ištikusią šalį su 1,3 mlrd. gyventojų, kurioje COVID-19 atvejų skaičius dabar auga sparčiausiais tempais pasaulyje.

Platinamos žinutės taip pat atskleidžia kylančią paniką, sumaištį, vaistų, vietų intensyviosios terapijos skyriuose ir medicininio deguonies atsargų trūkumą.

Kokia išties rimta situacija, rodo naujausi duomenys: ketvirtadienį Indija pranešė apie naują mirčių nuo COVID-19 rekordą – 2 104 ir apie beprecedentį naujų užsikrėtimų skaičių – 314 835, didžiausią dienos atvejų rodiklį pasaulyje.

Dabar Pietų Azijos šalis pagal bendrą infekcijų skaičių nusileidžia tik Jungtinėms Valstijoms, aplenkusi Braziliją.

Infekcijų banga privertė tiek Indijos finansų bei politikos sostines – Mumbajų ir Naująjį Delį – įvesti ribojimus judėjimui. Naujasis Delis nuo balandžio 20 dienos dėl COVID-19 protrūkio įvedė griežtą savaitės trukmės karantiną. Maharaštros valstija su sostine Mumbajumi nuo ketvirtadienio griežtina suvaržymus.

Vienas konkretus įrašas „Instagram“ tinkle ypač sujaudino B. Pottekkatą. Moteris, sėdinti prie savo motinos lovos, aprašė apokaliptinę sceną ligoninėje, šiauriniame Laknau mieste, kai žmonės susimušė dėl ką tik atvykusios naujos deguonies balionų partijos. Tuo tarpu ligoninių tinklas Naujame Delyje kreipėsi į teismą, kad šis padėtų užtikrinti gyvybiškai svarbų deguonies tiekimą.

Indijos žurnalistė Barkha Dutt atkreipė dėmesį į krematoriumų trūkumą šalyje, tviteryje patalpinusi nuotraukų su kremacijos vaizdais Surate, vakarinėje Gudžarato valstijoje.

Yes it’s macabre, disturbing and so painful, but it brings home the scale of the tragedy and the horror. This from a cremation ground in Surat where the fire bars in two furnaces have melted because of 24/7 burning of pyres. My ground report later today ⁦@themojostory⁩ pic.twitter.com/q0ktDZdNYL — barkha dutt (@BDUTT) April 17, 2021



Beviltiška situacija turbūt niekur kitur taip akivaizdžiai neatsispindi kaip milijardieriaus Ranjano Pai‘aus socialinės žiniasklaidos laiko juostoje. R. Pai‘us yra „Manipal Education & Medical Group“, valdančios antrą didžiausią šalyje ligonių tinklą, – TPG ir Temaseko remiamą „Manipal Health Enterprises Pvt.“, – savininkas ir vienas iš įkūrėjų. R. Pai‘us sulaukia kalno asmeninių žinučių iš šimtų žmonių, daugiausia nepažįstamų, prašančių jo lovų su deguonies aparatais, medicininio deguonies atsargų ir COVID preparatų.

7 000 intensyviosios terapijos lovų jo 27 ligoninių tinkle užpildytos.

„Buvome tam nepasiruošę, – sakė R. Pai‘us. – Nė viena šalis nėra pasirengusi įveikti tokį staigų ir tokį galingą protrūkį.“

Šių metų vasarį tik 4 proc. „Manipal“ lovų užėmė COVID-19 sergantys pacientai. Vos po kelių savaičių, šis skaičius pašoko iki 65 proc., likusias lovas užpildė ligoniai, sergantys ūmiomis širdies, onkologinėmis ir kitomis ligomis. Ligoninės, gydytojai ir administratoriai persitempę ties išsekimo riba, sakė jis.

Indijos akcijų ir rupijos vertė smunka, augant susirūpinimui dėl naujausio protrūkio, ir įvedami ribojimai skaudžiai smogs 2,9 trln. JAV dolerių vertės ekonomikai, kuri pernai tik pradėjo atsigauti nuo nedažnai nutinkančios recesijos. „S&P BSE Sensex“ indeksas nuo vasario 15 d. pasiekto rekordo smuko beveik 9 procentais, tuo tarpu rupija artėja prie visų laikų žemumų.

Iš širdį gniaužiančių nuotraukų socialinėje žiniasklaidoje akivaizdžiai matyti, kaip žlunga atgyvenusi šalies sveikatos apsaugos sistema: COVID ligoniai dalijasi viena ligoninės lova, prie Mumbajaus ligoninės išsirikiavusi eilė greitosios pagalbos automobilių, žmonės miršta taip ir nesulaukę deguonies.

India needs urgently huge investment in the #healthcare to give affordable service to their poor citizen. Today I witnessed of crowded hospital in West Delhi @PMOIndia @drharshvardhan pic.twitter.com/6ROW4xLWVj — Kuldeep Minda (@SpeakKuldeep) August 1, 2019



Vyriausybinės „karštosios“ pagalbos linijos nebeveikia.

Tūkstančiuose įrašų, persiunčiamų vienų kitiems socialinėje žiniasklaidoje, vieni maldauja gauti antivirusinio preparato remdesiviro, kiti – donorų plazmos.

Tačiau šiame chaose ryškėja ir šviesioji pusė. Į prašymus bei maldavimus skuba reaguoti būriai žmonių ir institucijų, nuo studentų iki technologijų profesionalų, pelno nesiekiančių organizacijų ir net Bolivudo aktorių, tokių, kaip Sonu Soodas: vieni siūlosi tiekti maistą, kiti – platinti informaciją apie prieinamas intensyviosios terapijos lovas, treti – gauti remdisiviro.

Jie garsiai prabyla visų tų, kuriems reikalinga skubi pagalba, vardu. Visiškai nepažįstami žmonės siūlosi pristatyti būtinas priemones bei maistą prie pacientų durų slenksčio.

Tie, kurie surinko iš įvairių šaltinių patikimą informaciją ir išplatino socialinėje žiniasklaidoje, šiandien, dabartinėmis aplinkybėmis, yra didvyriai, sako Vikas Chawla, vienas iš skaitmeninės agentūros „Social Berat“, kurios būstinė Čenajuje, įkūrėjų“.

„Tereikia saujelės žmonių, kuri žengtų į priekį ir duotų pradžią“, – sakė V. Chawla.

Panika ore

Indijoje, kur naujų susirgimų koronavirusu šiuo metu daugiausia nuo pat daugiau nei prieš metus smogusios pandemijos pradžios, panika tiesiog tvyro ore.

Šiuo metu mieste, kur gyvena per 20 mln. žmonių, liko mažiau nei šimtas lovų intensyviosios terapijos skyriuose, savaitgalį sakė ministras Arvindas Kejriwalis. Socialinė žiniasklaida tiesiog ūžia nuo skundų apie vietų ligoninėse, deguonies cilindrų ir vaistų trūkumą.

„Baisiausias dalykas tas, kad per pastarąsias 24 valandas naujų atvejų augimo tempas nuo 24 proc. ūgtelėjo iki 30 proc. Naujų ligonių labai sparčiai daugėja. Ligoninės labai sparčiai pildosi“, – per spaudos konferenciją sakė A. Kejriwallis.

Balandį Indija atsidūrė antrosios pandemijos bangos gniaužtuose, visą balandį kiekvieną dieną pagerinami vis nauji liūdni rekordai, rašo „CBS News“.

Per dieną vidutiniškai fiksuojama po 220 tūkst. naujų atvejų, o tai reiškia, kad šiuo metu Indijoje COVID-19 plinta greičiausiai visame pasaulyje.

Antroji pandemijos banga prasidėjo kovo viduryje, deja, bet nebuvo imtasi atitinkamų priemonių jai suvaldyti: dauguma indų jau buvo ėmę elgtis nebe taip atsargiai (atsisakė apsauginių veido kaukių ir nesilaikė saugaus atstumo), kelias apmaudžias klaidas padarė ir valdžia, įskaitant masinius rinkimų kampanijos ir religinius renginius.

O ir ekspertai kažkodėl prognozavo, kad antroji koronaviruso banga nebus tokia sunki kaip pirmoji.

Žiemos mėnesiais, kai dauguma šalių kovojo su jau trečia pandemijos banda, skaičiai Indijoje mažėjo. Atsirado ekspertų, tvirtinančių, kad antroji viruso banga Indiją aplenks. Bet ji užklupo. Ir oficialūs duomenys rodo, kad ji maždaug tris kartus baisesnė nei pirmoji. Tai, kaip sparčiai daugėja naujų atvejų, kol kas neleidžia prognozuoti, kada bus pasiektas jos pikas, ir juo labiau kada situacija ims gerėti.

Dauguma gydytojų antrąją koronaviruso bangą Indijoje vadina cunamiu, ir taip sudėtingomis sąlygomis egzistuojanti Indijos visuomenės sveikatos priežiūros sistema jau persitempusi iki pavojingos ribos. Koronaviruso pacientai neretai jau nebeguldomi į ligonines, nes ten paprasčiausiai nebėra laisvų lovų.

Penkiasdešimtmetė praktikuojanti gydytoja Maithili Badriprasad turėjo laukti keturias dienas, kol pagaliau buvo paguldyta į ligoninę Bengalūre – viename iš pasaulio technologijų centrų.

Teigiamą koronoviruso testo rezultatą moteris gavo balandžio 5 dieną, būklei pablogėjus, gydytojas rekomendavo tęsti gydymą ligoninėje. Tik ten nebuvo laisvų lovų. Moteriai pasisekė – ji gavo papildomą deguonį gydymuisi namuose, o balandžio 9-ąją galiausiai paguldyta į ligoninę.

„Nebuvo laisvų neštuvų ir vėžimėlių, todėl paprašė, kad iš automobilio nueičiau pati. Maniau, kad prarasiu sąmonę“, – žurnalistams pasakoja indė.

Po savaitės moterį iš ligoninės išrašė, o tas septynias dienas gydymo įstaigoje ji visą gyvenimą prisimins kaip „šokiruojančią ir neįtikėtiną patirtį“. Kol kas moters plaučiai dar nepasveikę.

„Dukrai pasakojau, kad ten kaip kokiam Juros periodo parke. Gydytojai ir seselės pervargę iki negalėjimo, dirba tarsi robotai, apie pacientų išklausymą negali būti nė kalbos. Jie į tave net nežiūri, žiūri tik į tavo popierius, tik pagal juos sprendžia, ar COVID-19 įveiktas... Labai nuliūdino tokia situacija, kad niekas nepriima atsakomybės“, – pasakoja indė.

„Dvi dienas mano dėdei laukėme vietos ligoninėje. Kai pagaliau ta vieta ligoninėje atsirado, jo būklė buvo tokia bloga, kad gyvybės išsaugoti nebepavyko“, – „CBS News“ papasakojo Mumbajaus gyventojas Manoj Bagle.

Mumbajus, kur įsikūrusi ir Indijos kino pramonė Bolivudas, yra turtingiausias Indijos miestas, bet ir čia sveikatos priežiūros sistema paprasčiausiai nepajėgi susidoroti su paklausa.

Maharaštros valstija, kur ir yra Mumbajus, yra trečia skaudžiausiai nuo koronaviruso nukentėjusi šalies teritorijoje, šiuo metu čia susitelkę net 35 proc. aktyvių COVID-19 atvejų.

Du kartus mutavusi atmaina

Yra sveikatos apsaugos ekspertų, manančių, kad naujoji Indijos atmaina – du kartus mutavusi viruso forma, vadinama B.1.617, ir yra tikroji nelaimės, ištikusios Indiją, priežastis.

„Tik kol kas to užtikrintai teigti negalime, reikia atlikti daugiau tyrimų. Šis virusas sargdina labai daug jaunų žmonių, net vaikų, o ir simptomai skiriasi nuo to, ką matėme praeitais metais“, – sako Indijos visuomenės sveikatos fondo Lėtinių ligų kontrolės centro vadovas, kardiologas Prabhakaranas Dorairaj.

„Tai atmaina, kuriai šiuo metu skiriame daug dėmesio. Matydami, kad joje yra net dvi mutacijos, su kuriomis jau esame susidūrę ir kitose atmainose iš viso pasaulio, turime priežasčių nerimauti“, – mano Pasaulio sveikatos organizacijos kovos su COVID-19 techninė vadovė Maria Van Kerkhove.

Du kartus mutavusi viruso atmaina, kaip ir kitos pasaulyje susiformavusios atmainos, ant ekspertų, labiau užkrečiama nei pirminė versija, ir jau aptinkama mažiausiai dešimtyje šalių, įskaitant Jungtines Valstijas ir Jungtinę Karalystę.

Indijos socialinės žiniasklaidos kanaluose apstu pagalbos paguldant sunkiai sergančius artimuosius į ligoninę prašančiųjų, indai taip pat prašo papildomo deguonies, kraujo plazmos ir vaisto remdesiviro. Vaistas, padedantis žmonėms sveikti po COVID19, Indijos juodojoje rinkose pasirodė praeitais metais.

Since morning I haven't kept my phone down, thousands of calls from all over India for HOSPITAL BEDS, MEDICINES, INJECTIONS and still not able to provide to many of them, I feel so helpless.The situation is scary, pls stay at home ,wear mask and prevent yourself from infection.🙏 — sonu sood (@SonuSood) April 16, 2021



Vienos iš geriausių Naujojo Delio ligoninių gydytojas, kuris panoro išlikti anonimas, „CBS News“ sakė, kad dabartinė situacija – vienas didelis nesibaigiantis chaosas: „Bet kuris kalbintas darbuotojas pasakytų, kad trūksta lovų, deguonies ir vaistų. Teko nepriimti ir sudėtingų pacientų, nes paprasčiausiai intensyviosios terapijos skyriuje nebėra vietų...“

„Pasibjaurėtina ir beviltiška situacija. Ir jeigu padėtis tokia Indijos didžiausiuose ir turtingiausiuose miestuose, tuomet galite tik įsivaizduoti, kas dedasi kaimo vietovėse, kur ir taip per mažai ligoninių“, – sako Naujojo Delio Jawaharlai Nehru universiteto profesorius Vikas Bajpai.

Praeitą savaitę pasirodė šokiruojantis vaizdo įrašas, kuriame matomi prie valstybinės ligoninės Čatisgarcho valstijoje sukrauti COVID-19 aukų kūnai – tai skaudi sveikatos priežiūros krizės mažesnėse Indijos valstijose iliustracija. Krematoriumai ir kapinės Gudžarato, Utar Pradešo valstijose ir Delyje perkrauti, driekiasi eilės norinčiųjų atsisveikinti su mirusiais artimaisiais.

Vakarinėje Indijos Gudžarato valstijoje veikiančio krematoriumo atstovai sako, kad krematoriumas per COVID-19 pandemiją taip ilgai dirba be pertraukų, jog pradėjo lydytis metalinės krosnių konstrukcijos.

„Dirbame visą parą maksimaliu pajėgumu“, – „Reuters“ patikino Surato miesto krematoriumo direktorius Kamleshas Sailoras.