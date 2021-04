Indijoje šeštą dieną iš eilės fiksuota per 200 000 naujų COVID-19 infekcijų

Indijos sveikatos ministerija pranešė, kad praėjusią parą Indijoje registruota 259 170 naujų COVID-19 infekcijos atvejų. Tai šešta diena iš eilės, kai šis rodiklis viršija 200 000.

Iš viso Indijoje infekuotųjų skaičius jau siekia per 15 mln.

Per 24 valandas šalyje, be to, virusas pražudė dar 1 761 žmogų. Tai paros antirekordas. Bendras mirčių skaičius išaugo iki 180 530.

Indija turi 1,4 mlrd. gyventojų.