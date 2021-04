Rusija skelbia per antskrydį Sirijoje nukovusi 200 sukilėlių

ELTA

Sirijos sukilėliai rengiasi Idlibo gynybai Foto: AFP / Scanpix

Per Rusijos oro antskrydį Sirijoje nukauta mažiausiai 200 sukilėlių. Per sukilėlių bazės ataką prie Palmyros, be to, sunaikintas nemažas kiekis amunicijos.

Taikinys buvo „teroristų“ bazė į šiaurę nuo Palmyros miesto, feisbuke rašė Rusijos gynybos ministerija. Sunaikintos dvi slėptuvės, taip pat 24 automobiliai su sunkiaisiais kulkosvaidžiais, apie 500 kg amunicijos bei medžiagų sprogmenų gamybai. Kada ataka surengta ir kokiai grupuotei smogta, neaišku. Rusijos duomenų nepriklausomi šaltiniai negali patikrinti. Dykumų mieste Palmyroje ilgai buvo įsikūrusi „Islamo valstybė“ (IS). Dešimt metų trunkantis Sirijos pilietinis karas iki šiol pareikalavo daugiau kaip 387 000 gyvybių. Rusija nuo 2015 metų kare remia Sirijos diktatorių Basharą al Assadą.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 5 žmonės įvertino) 5.0000

Susiję straipsniai