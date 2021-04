Ketvirtadienį Estijos parlamente buvo surengta diskusija pavadinimu „Klimatui nekenkianti Estija – iki 2035-ųjų?“ Tarp pranešėjų buvo keletas ekspertų. Posėdžio metu iš anksto prašymą pateikę parlamentarai turėjo galimybę pateikti klausimų. Be kitų parlamentarų, norą pasisakyti išreiškė partijos „Isamaa“ narys ir buvęs pankroko scenos atstovas Tarmo Kruusimae.

Atėjus politiko eilei, jo vaizdo kameros perteikiamas vaizdas atsidūrė pagrindiniame didžiajame ekrane. Tačiau vaizdas nebuvo įprastas – visi išvydo lovoje gulintį T. Kruusimae. Jis garino elektroninę cigaretę ir atsipalaidavęs klausėsi muzikos. Parlamentaras neatrodė susidomėjęs dalyvavimu diskusijoje.

So this just happened in the Estonian parliament.