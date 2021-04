Indijoje rekordiniu greičiu plintant virusui, vyksta didžiuliai religiniai susibūrimai

Dešimtys tūkstančių hinduistų tikinčiųjų pirmadienį susirinko prie Gangos upės ypatingoms maldoms ir daugelis jų nepaisė socialinio atstumo taisyklių, nors pandeminis koronavirusas Indijoje plinta rekordiniu greičiu.

Religinė Kumbha Melos šventė yra tarp svarbiausių hinduistų piligriminių kelionių. Šiemet tikintieji nuo sausio keliauja į šalies šiaurėje esantį Haridvaro miestą pasinerti į Gangos vandenis, kaip tikima, nuplaunančius nuodėmes ir išvaduojančius iš gimimų ir mirčių rato.

Iki balandžio pabaigos truksianti Kumbha Mela vyksta koronavirusui Indijoje plintant sparčiausiai nuo pandemijos pradžios. Pastarąją savaitę registruojama vidutiniškai po daugiau kaip 130 tūkst. naujų COVID-19 atvejų per dieną. Ligoninės artėja prie savo galimybių ribos, o ekspertai nerimauja, kad blogiausia dar laukia.

Premjero Narendros Modi ir jo hinduistų nacionalistų partijos „Bharatiya Janata“ (BJP) kritikų teigimu, festivaliui leista vykti todėl, kad vyriausybė nenori pykdyti hinduistų – svarbiausių savo rinkėjų.

Bendras Indijoje patvirtintų užsikrėtimo pandeminiu koronavirusu atvejų skaičius pirmadienį pranoko bendrą Brazilijos COVID-19 atvejų skaičių ir dabar yra antras pagal dydį pasaulyje.

Dabartinis didelis protrūkis labiausiai paveikė vakarinę Maharaštros valstiją, kur įsikūręs šalies finansų centras Mumbajus. Pastarąsias dvi savaites šioje valstijoje užregistruojama kone pusė visų naujų šalies COVID-19 atvejų.

Kilus susirūpinimui, kad Kumbha Melos šventė gali labai smarkiai prisidėti prie viruso plitimo, Utarakhando valstijos, kur yra Haridvaras, vyriausiasis ministras Tirathas Singhas Rawatas praėjusią savaitę sakė, kad „tikėjimas Dievu įveiks viruso baimę“.

Sveikatos ekspertai prašė atšaukti festivalį, bet vyriausybė to nepadarė ir nurodė, kad bus laikomasi saugumo taisyklių. Nerimaujama, kad maldininkai gali pasigauti koronavirusą ir parvežti jį į savo miestus bei kaimus kitose šalies dalyse.

Didelis COVID-19 protrūkis Indijoje kilo stringant vakcinavimo kampanijai. Daug šalies valstijų pranešė, kad joms trūksta skiepų dozių, nors federalinė vyriausybė tvirtina, kad atsargų pakanka.

Po vangokos pradžios Indija dabar per dieną paskiepija vidutiniškai po 3,6 mln. žmonių – daugiau nei Jungtinės Valstijos. Indijoje jau suleista per 103 mln. skiepų dozių: daugiausiai pasaulyje po JAV ir Kinijos, bet daug mažiau nei daugelyje šalių per capita. Kol kas paskiepyta mažiau nei 6 proc. iš kone 1,4 mlrd. Indijos gyventojų.