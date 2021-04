„Man buvo labai liūdna dėl pažeminimo, kurį Komisijos pirmininkė turėjo patirti dėl šitų – vadinkime juos tikraisiais vardais – diktatorių“, - sakė M. Draghis spaudos konferencijoje Romoje. Tačiau ES esą turi bendradarbiauti su tokiais šalių vadovais, kaip R. T. Erdoganas.

R. Draghio pasisakymas sukėlė griežtą reakciją Ankaroje. Turkijos užsienio reikalų ministerija nedelsdama išsikvietė Italijos ambasadorių.

Užsienio reikalų ministras Mevlütas Cavusoglu M. Draghi komentarus pavadino „šlykščiais ir neprotingais“. Ministras tviteryje rašė: „Mes kategoriškai smerkiame šias nepriimtinas, populistines pastabas (...).

Antradienį U. von der Leyen lankantis Ankaroje, jai neatsirado vietos per susitikimą su R. T. Erdoganu atsisėsti šalia jo ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio. Komisijos pirmininkė buvo priversta prisėsti gerokai toliau ant sofos.

