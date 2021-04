Tyrėjai: Jungtinė Karalystė pirmadienį pasieks bandos imunitetą

Jungtinė Karalystė pirmadienį peržengs bandos imuniteto slenkstį. Tai rodo Londono universiteto koledžo (UCL) skaičiavimai, apie kuriuos rašo britų žiniasklaida.

Iki balandžio 12 dienos 73,4 proc. gyventojų bus įgiję apsaugą nuo COVID-19, sakė profesorius Karlas Fristonas. Jo duomenimis, iki kitos savaitės 31 mln. žmonių bus gavę pirmąją vakcinos nuo koronaviruso dozę. Be to, 4 mln. britų jau yra įveikę COVID-19 ligą ir greičiausiai turi imunitetą. Dar 10 proc. žmonių esą turi natūralų atsparumą virusui. Atsižvelgiant į vakcinos efektyvumą, tai reiškia, kad šiuo metu per 70 proc. gyventojų yra apsaugoti nuo viruso, teigė profesorius.

Tiesa, kiti mokslininkai nėra tokie optimistai. Londono imperatoriškasis koledžas prieš kelias dienas pareiškė, kad iki kovo pabaigos tik 34 proc. britų įgijo gyvybiškai svarbią antikūnų apsaugą.

Varviko universiteto mokslininkai prieš 14 dienų sakė, kad dėl B.1.1.7 mutacijos bandos imuniteto Didžiojoje Britanijoje apskritai nebeįmanoma pasiekti.