Sent Vinsento saloje dėl ugnikalnio išsiveržimo grėsmės evakuojami gyventojai

Karibų jūros rytinėje dalyje esančios Sent Vinsento salos tarnybos ketvirtadienį pranešė apie betarpišką ugnikalnio išsiveržimo pavojų ir nurodė gyventojams privalomai evakuotis iš pavojingos zonos.

Sent Vinsento nelaimių padarinių valdymo biuras paskelbė aukščiausio – „raudonojo“ – lygio pavojų, pareigūnams ruošiantis evakuoti žmones, gyvenančius netoli Sufriero ugnikalnio ir kruiziniais laivais perkelti į kitas salas arba į evakuacijos centrus kitose salos dalyse, nepatenkančiose į pavojingą zoną.

„Raudonojoje“ zonoje gyvena apie 16 tūkst. žmonių, ir juos visus teks evakuoti, naujienų agentūrai AP sakė Vakarų Indijos universiteto Seisminių tyrimų centro direktorė Erouscilla Joseph.

Visgi šias pastangas gali trikdyti suvaržymai dėl koronaviruso pandemijos.

Sent Vinsento ir Grenadinų ministras pirmininkas Ralphas Gonsalvesas per spaudos konferenciją sakė, kad į kruizinius laivus gali būti laipinami arba kitose salose laikinai apgyvendinami tik paskiepyti žmonės. Pasak jo, bendrovės „Royal Caribbean“ du kruiziniai laivai turėtų atplaukti penktadienį, o trečias – artimiausiomis dienomis. Tarp salų, sutikusių priimti evakuojamus žmones, yra Sent Lusija, Grenada, Barbadosas ir Antigva.

„Ne viskas klosis tobulai, bet jeigu visi bendradarbiausime... po viso šito tapsime stipresni nei bet kada anksčiau“, – pareiškė R. Gonsalvesas.

Jis pridūrė, kad šiuo metu tariamasi su kitų Karibų valstybių vyriausybėmis, jog būtų priimami evakuojamieji, neturintys pasų, tik ID korteles.

„Tai ekstremali padėtis, ir visi tai supranta“, – sakė jis.

R. Gonsalvesas pridūrė, kad visiems, nusprendusiems persikelti į evakuacijos centrus Sent Vinsente ir Grenadinuose, turinčiuose daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų, primygtinai rekomenduoja pasiskiepyti nuo COVID-19.

Vyriausybės pareigūnai per „Twitter“ pranešė, kad virš ugnikalnio, stūksančio Sent Vinsento salos šiaurėje, naktį buvo pastebėtas švytėjimas. Pavojus buvo paskelbtas trečiadienį, po kelias dienas didėjusio Sufriero seisminio aktyvumo.

R. Gonsalvesas ragino žmones išlikti ramius.

„Nenoriu, kad panikuotumėt, – sakė jis. – Taip elgtis būtų blogiausia.“

Mokslininkai perspėjo vyriausybę apie gresiantį išsiveržimą, ketvirtadienį 3 val. vietos laiku užfiksavę seisminį aktyvumą, galimai rodantį, kad „magma juda arti paviršiaus“, sakė E. Joseph.

„Padėtis gana sparčiai eskaluojasi“, – pridūrė ji ir pažymėjo, kad tikslios prognozės dėl išsiveržimo laiko neįmanoma pateikti – jis gali įvykti ir po kelių valandų, ir po kelių dienų.

Seisminių tyrimų centro mokslininkų grupė atvyko į Sent Vinsentą gruodžio pabaigoje, kai krateryje pradėjo formuotis naujas lavos kupolas.

Vėliausias Sufriero išsiveržimas įvyko 1979 metais. Per ankstesnį išsiveržimą 1902-aisiais žuvo apie 1,6 tūkst. žmonių.

Karibų jūros rytuose yra virtinė kitų veikiančių ugnikalnių. Septyniolika iš 19 aktyvių vulkanų yra 11-oje salų, o dar du povandeniniai yra netoli Grenados salos.

Pastaruoju metu aktyviausias regiono ugnikalnis buvo Sufrieras Monseratės saloje, nuolat išsiverždavęs nuo 1995 metų. Per 1997 metų išsiveržimą buvo sunaikinta salos sostinė Plimutas ir žuvo mažiausiai 19 žmonių.