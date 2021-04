Kai į susitikimą su Turkijos prezidentu atvyko du įtakingiausi Europos Sąjungos vadovai, labai greitai tapo aišku, kad trims lyderiams kažkodėl paruošti tik du foteliai.

Europos Sąjungos vykdomosios valdžios vadovė U. Von der Leyen pagal rangą valdymo hierarchijoje nėra žemiau Ch. Michelio. Tik kažkodėl sėdėjo greta Turkijos užsienio reikalų ministro Mevluto Cavusoglu, kurio pareigos yra žemesnės.

Diplomatinis skandalas tviteryje įkvėpė grotažymes #SofaGate ir #GiveHerASeat. Europos Komisijos paviešintame vaizdo įraše matoma, kokia buvo pačios Europos Komisijos pirmininkės reakcija.

Yah not supposed to be like this

