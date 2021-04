Prancūzijoje sparčiai blogėja padėtis intensyviosios terapijos skyriuose

Prancūzijoje intensyvios terapijos skyriuose dėl COVID-19 gydomų pacientų skaičius pasiekė 5 626 ir šiuo metu yra didžiausias per beveik vienerius metus, nors šalyje neseniai buvo įvestas trečiasis karantinas, skelbia „EUobserver“.

Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerija antradienį pranešė, kad intensyvios terapijos skyriuose gydomų COVID-19 pacientų skaičius per parą padidėjo 193. Bendras į ligonines dėl ligos paguldytų žmonių skaičius per parą išaugo 732 – tai didžiausias paros prieaugis per daugiau kaip keturis mėnesius –, iki 30 639.

Prancūzija viliasi, kad spartesnis gyventojų skiepijimas nuo COVID-19 ir mėnesį truksiantis karantinas padės sukontroliuoti naujausią protrūkį.