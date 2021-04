Laivas „Eemslift Hendrika“, gabenęs keletą mažesnių laivų iš Brėmerhafeno uosto Vokietijoje į Kolvereidą Norvegijoje, pirmadienį pasiuntė nelaimės signalą. Įgula pranešė, kad per audrą laivas smarkiai pasviro ir kad dalis jo krovinio persislinko.

Vėliau tą pačią dieną Norvegijos gelbėjimo tarnybos per du etapus evakavo 12 įgulos narių.

Pirmieji aštuoni į sraigtasparnį buvo įkelti nuo laivo denio.

Tačiau kiti keturi turėjo šokti į vandenį, nes bangos smarkiai siūbavo laivą, o jo pasvirimas tapo per didelis.

Norvegijos tarnybų filmuotoje medžiagoje matyti oranžinį gelbėjimosi kostiumą vilkintis vyras, šokantis nuo laivagalio į dideles bangas.

Dutch cargo ship Eemslift Hendrika adrift off Norway after crew evacuate. Footage from Norwegian search & rescue shows some of the 12 crew jumping into the sea from the badly-listing vessel before being rescued by helicopter 🇳🇴

pic.twitter.com/sVTwcOnbg7