Turkijoje per parą vėl registruota daugiau kaip 40 000 naujų infekcijos atvejų

ELTA

Turkijos sveikatos ministerija pirmadienį pranešė, kad per parą šalyje užregistruota 43 000 naujų koronaviruso infekcijos atvejų. Tai buvo jau ketvirta diena iš eilės, kai šis skaičius viršijo 40 000. Be to, per 24 valandas registruotos dar 193 mirtys.

Sergamumo rodikliai ypač dideli milijoniniame Stambule. Čia 100 000 gyventojų per septynias dienas tenkantis naujų atvejų skaičius siekia 590. 84 mln. gyventojų turinti Turkija kovo pradžioje iš dalies atšaukė ribojimus – ir nuo tada skaičiai ėmė sparčiai augti. Dabar tam tikruose regionuose vėl galioja griežtesni suvaržymai, pavyzdžiui, komendanto valanda savaitgaliais. Tačiau restoranai ir kavinės vėl bus uždarytos tik pasninko mėnesio ramadano pradžioje balandžio viduryje.

