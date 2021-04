PSO įspėja dėl koronaviruso plitimo per ramadaną

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) įspėja dėl COVID-19 infekcijų skaičiaus augimo arabų šalyse per musulmonų pasninko mėnesį ramadaną.

„Padėtis nebus geresnė, daugelyje šalių situacija vystosi nerimą keliančia kryptimi“, - ketvirtadienį sakė PSO vadovas rytiniam Viduržemio jūros regionui Ahmedas al-Mandharis. Ramadanas, kaip ir Velykos, esą kelia tolesnio infekcijų augimo pavojų. „Žinoma, kad tai svarbios progos, kurias reikia švęsti. Tačiau, prašau, saugokite save ir kitus“, - pabrėžė A. al Mandharis.

Ramadano pradžia priklauso nuo jauno mėnulio pasirodymo. Šiais metais pasninkas prasidės apie balandžio 13 dieną. Pamaldūs musulmonai per ramadaną nuo aušros iki saulės laidos negali valgyti, gerti, rūkyti ir mylėtis. Tačiau nusileidus saulei, jie renkasi sočiai vakarienei. Per susitikimus dideliame rate bei per pamaldas, į kurias mečetėse suplūsta daug žmonių, viruso plitimo pavojus yra ypač didelis.