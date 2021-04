Britai atsipalaidavo po karantino: vaizdai miestų parkuose verčia griebtis už galvų

Karantino švelninimas Jungtinėje Karalystėje sutapo su kol kas šilčiausiais orais šiemet. Neilgai trukus šalies parkus nuklojo šiukšlės.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti Lidse esantis prišiukšlintas Woodhouse Moor parkas – tokią žaliąją erdvę antradienį paliko saule ir šiluma besimėgavę gyventojai, skelbia „The Independent“.

Termometro stulpeliams mieste pasiekus 21 laipsnį šilumos, antplūdžio neišvengė ir Lidso Haid parkas. Po šimtų žmonių apsilankymo ant žolės liko voliotis buteliai, plastikiniai maišeliai ir skardinės.

Ankstų trečiadienio rytą į parką atvykusios tarnybos pradėjo švarinimo operaciją.

#HydePark in #Leeds this morning after people came to the park yesterday during the hot weather. pic.twitter.com/YtxuQ4vOdg — Pulse 1 News (@pulse1news) March 31, 2021

„Suprantu poreikį kažkur išeiti ir pabendrauti, tačiau juk tikrai nesunku paskui susirinkti šiukšles. Toks elgesys yra nežmoniškas“, – „Leeds Live“ sakė vietos gyventojas Deanas Blackie.

Lidso miesto tarybos atstovas spaudai ragino žmones ir toliau paisyti taisyklių, nurodančių išlaikyti atstumą ir nesiburiuoti, pažymėdamas, kad yra „gyvybiškai svarbu, ar mes tebesaugosime savo ir kitų sveikatą ir gerovę“.

Liverpulyje esančiame Seftono Parke šalia šiukšlinių išdygo skardinių ir butelių kalnai, o vienkartinės kepsninės paliko išdegintos žolės ruožus.

This is the state of Sefton Park this morning. We're so lucky to live right by the park and seeing this makes me absolutely fume. Honestly what kind of scruffs don't take their rubbish home with them. Pictures by @andyteebaypics pic.twitter.com/WvIL0hNEuz — Emilia Bona (@emiliabonaECHO) March 31, 2021

„Liverpool Echo“ pranešė, kad vykdoma valymo operacija – darbuotojai renka visame parke išbarstytas šiukšles.

Panašių vaizdų netrūko ir Londono parkuose. Tviteryje paskelbtose nuotraukose matyti rytinėje sostinės dalyje esančiame Viktorijos parke šalia perpildytų šiukšlinių sumesti šiukšlių maišai.

Velso sostinėje Kardife taip pat buvo pilna šiukšlių – jos nuklojo Pontcanna laukus, Kardifo įlanką ir Bario salą.

Viena moteris „WalesOnline“ pasakojo: „Gyvenu Kardifo įlankos centre, tad nuolatos sutinku viešai ant mano slenksčio, automobilių stovėjimo aikštelėje ar šalia parduotuvių besišlapinančius žmones. Tai yra šlykštu“.

God knows what can be done about it but #Pontcanna Fields is horrific this morning. 3 or 4 big patches like this. Pity the @cardiffcouncil crews who have to clear it. @WalesOnline @Keep_Wales_Tidy pic.twitter.com/ph1mQ7nO9C — The Cardiff Podcast (@CardiffPod) March 31, 2021

Socialiniuose tinkluose buvo reiškiamas ne tik pasipiktinimas dėl to, kokios būklės dauguma žaliųjų erdvių liko po masinio žmonių apsilankymo, bet ir būgštavimas, kad taisyklių dėl atstumo laikymosi nebuvo itin paisoma.

Tiesa, viruso plitimo rizika lauke, kaip manoma, yra gerokai mažesnė nei uždarose erdvėse.

Epidemiologas ir vyriausybės patarėjas profesorius Markas Woolhouse‘as vasarį sakė, kad egzistuoja „labai mažai įrodymų, jog koronavirusas gali plisti atvirose erdvėse“.

Parlamento komitete „Sage“ narys aiškino, kad susibūrimai lauke, pavyzdžiui, išvykos į paplūdimį, neturėtų būti laikomi pavojingais masiniais susibūrimais.

„Nebuvo jokių protrūkių, kuriuos būtų galima sieti su pilnais paplūdimiais. Kiek man žinoma, visame pasaulyje nebuvo užfiksuotas nė vienas COVID-19 protrūkis, kurį būtų galima susieti su paplūdimiu“, – kalbėjo M. Woolhouse‘as.

Šią savaitę Didžiojoje Britanijoje žengtas dar vienas mažas žingsnis link išėjimo iš karantino, tačiau su nerimu stebimas naujas koronaviruso atvejų skaičiaus augimas kaimyninėse Europos šalyse.

Skiepijimo apimtims Jungtinėje Karalystėje viršijant apimtis Europos Sąjungos šalyse, Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas sušvelnino beveik tris mėnesius galiojusi nurodymą „likti namuose“.

Nuo pirmadienio Anglijoje rekomenduojama likti savo rajone.

Žmonėms leidžiama lauke susitikti grupėmis iki šešių žmonių, taip pat lauke užsiimti sportu – žaisti krepšinį, tenisą ar golfą. Kitos sudėtinės Jungtinės Karalystės teritorijos – Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija – imas panašių priemonių. Velse tūkstančiai žmonių šeštadienį užplūdo paplūdimius ir kitas gamtos vietas po to, kai valdžia panaikino nuo gruodžio galiojusius keliavimo apribojimus.

Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos (NHS) Anglijoje vadovas Stephenas Powisas paragino gyventojus ir toliau laikytis taisyklių bei riboti kontaktą su kitais, pareikšdamas, kad karantino švelninimas „nereiškia, kad viskas jau padaryta“.

„Pasiekėme milžiniškos pažangos, kurią turime išlaikyti ir neiššvaistyti to, ką jau padarėme“, – laikraštyje „The Sunday Telegraph“ paskelbtame straipsnyje rašė jis.

Britanijoje vis dar neveikia nebūtiniausiomis prekėmis prekiaujančios parduotuvės, taip pat aludės, restoranai, sporto salės, kino teatrai, teatrai, muziejai ir sporto stadionai.

Milijonai darbuotojų vis dar yra prastovose, o valstybė jiems moka dalį atlyginimo. Mirtingumas nuo COVID-19 Junginėje Karalystėje yra didžiausias Europoje: šalyje koronavirusas jau pasiglemžė daugiau nei 126 tūkst. žmonių.

Daugelyje žemyninės Europos šalių fiksuojant naujų koronaviruso atvejų skaičiaus augimą, Britanijoje daug vilčių dedama į sparčiai vykdoma masinio skiepijimo programą, kuris, kaip tikimasi, turėtų padėti panaikinti karantiną. Iki šiol šalyje pirmąją vakcinos doze jau paskiepyta beveik 30 mln. žmonių, arba 56 proc. visų suaugusiųjų. JK valdžiai tikisi iki liepos pirmąja vakcinos doze paskiepyti visus vyresnius nei 18 metų asmenis.