PSO: vakcinacija nuo COVID-19 Europoje – nepriimtinai lėta „El Pais“: ES nepasiekė nė vieno iš užsibrėžtų vakcinacijos tikslų

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį griežtai sukritikavo Europą dėl „nepriimtinai lėtos“ vakcinacijos nuo pandeminio koronaviruso ir sakė, kad Senajame žemyne išaugęs sergamumas COVID-19 „kelia susirūpinimą“.

„Vakcinos yra geriausias būdas įveikti šią pandemiją... Tačiau vykdomas skiepijimas šiomis vakcinomis yra nepriimtinai lėtas“ ir „prailgina pandemiją“, sakė PSO Europos skyriaus direktorius Hansas Kluge.

Jis pridūrė, kad dabartinė pandeminė situacija Europoje „kelia didesnį nerimą nei padėtis, buvusi prieš kelis mėnesius“.

„El Pais“: ES pirmajame ketvirtyje nepasiekė nė vieno iš užsibrėžtų vakcinacijos tikslų

Pagal pirmojo šių metų ketvirčio rezultatus Europos Sąjunga nepasiekė nė vieno iš užsibrėžtų Bendrijos gyventojų vakcinacijos nuo koronaviruso tikslų, rašo ketvirtadienį Ispanijos laikraštis „El Pais“.

Leidinio žiniomis, iki kovo 31 d. Briuselis tikėjosi paskiepyti po 80 proc. vyresnių kaip 80 metų amžiaus gyventojų ir medicinos personalo. Pasak laikraščio, abiem atvejais to nepavyko padaryti: buvo vakcinuota tik 27 proc. garbaus amžiaus žmonių ir mažiau kaip pusė medicinos darbuotojų. Be to, nepavyko laikytis numatyto vakcinos dozių skirstymo grafiko, nors šiuo atveju tai atsitiko dėl britų ir švedų kompanijos „AstraZeneca“ sukurto preparato tiekimo sutrikimų.

Kaip pažymi „El Pais“, lėta vakcinacijos kampanijos pradžia sukėlė nerimą daugelyje ES šalių, ypač turint omenyje skiepijimo spartą daugelyje kitų pasaulio valstybių, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose.

Vakcinacijos kampanija daugelyje ES šalių prasidėjo praėjusių metų gruodžio pabaigoje. Iki šiol Bendrijoje patvirtintos keturios vakcinos: vokiečių ir amerikiečių „BioNTech – Pfizer“, amerikiečių „Moderna“, „AstraZeneca“ ir kompanijos „Janssen“ – JAV bendrovės „Johnson & Johnson“ skyriaus – sukurtas preparatas. ES atstovai pareiškė, kad tikimasi iki vasaros pabaigos paskiepyti 70 proc. suaugusių gyventojų.