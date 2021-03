Belgijos teismas nurodė – visos pandemijos valdymo priemonės turi būti atšauktos

Belgija, teismo sprendimu, dėl nepakankamo teisinio pagrindo per 30 dienų turi atšaukti visas priemones koronavirusui suvaldyti.

Atitinkamą sprendimą, išnagrinėjęs Žmogaus teisių lygos skundą, priėmė sostinės Briuselio pirmosios instancijos teismas, trečiadienį skelbia šalies žiniasklaida. Vidaus reikalų ministerijos atstovė patvirtino, kad toks teismo sprendimas priimtas.

Žmogaus teisių lyga prieš kelias savaites padavė į teismą Belgijos valstybę, nes jos dėl pandemijos priimti sprendimai esą neturi teisinio pagrindo. Teismo sprendimas numato 5 000 eurų baudą kasdien, tačiau ne daugiau kaip 200 000 eurų, jei priemonės nebus atšauktos.

Šiuo metu Belgijoje galioja griežti karantino ribojimai. Gyventojams leidžiama turėti artimą kontaktą tik su vienu asmeniu iš kito namų ūkio. Lauke galima susitikti keturiems asmenims dėvint kaukes. Restoranai ir barai uždaryti jau kelis mėnesius.

Visoje šalyje jau seniai galioja naktinė komendanto valanda. Be to, be svarbios priežasties negalima į Belgiją nei atvykti, nei iš jos išvykti.