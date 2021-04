Vokiečių virusologas: dabar jau aišku – bus dar vienas karantinas

Įtakingas virusologas Christianas Drostenas ir kiti medicinos ekspertai pasisako už griežtesnes karantino priemones, nes tik tokiu būdu gali pavykti suvaldyti trečiąją koronaviruso bangą.

Kaip rašo thelocal.de, vyriausiasis Berlyno „Charite“ ligoninės virusologas ir vyriausybės patarėjas Ch. Drostenas tvirtina, kad Vokietijai, sparčiai augant naujų atvejų skaičiui, reikia konkretesnių veiksmų.

„Nemanau, kad mums pavyks be dar vieno karantino, nes tik taip galime išvengti neišvengiamo, tai jau dabar aišku“, – antradienį tinklalaidėje „Coronavirus Update“ sakė Ch. Drostenas.

Deja, bet situacija „labai rimta ir labai sudėtinga“, pridūrė ekspertas ir paaiškino, kad Vokietija praleido ne vieną palankią progą „optimizuoti turimas priemones“.

„Man vis dar atrodo, kad ir dabar turime imtis senų priemonių, tų pačių, kokias naudojome pirmosios bangos akivaizdoje“, – teigia virusologas ir sako, kad vienintelis pasirinkimas – itin griežtas karantinas.

„Akivaizdu, kad būtina mažinti kontaktus“, – sakė Ch. Drostenas ir pridūrė, kad tai galioja tiek privačiai sferai, tiek švietimui, tiek darbovietėms. Anot jo, klaidinga teigti, kad nežinome, kur ir kaip plinta virusas.

Ch. Drostenas sako, kad trečioji viruso banga prasidėjo anksčiau, nei prognozavo modeliai.

Šią savaitę Vokietijoje daugiau nei 90 proc. atvejų sudarys iš Jungtinės Karalystės kilusi lengviau plintanti viruso atmaina B.1.1.7.

„Negali būti jokių abejonių“, – pridūrė ekspertas.

Valdžią skubiai imtis veiksmų ragina ir daugiau medikų. „Esame trečiosios bangos epicentre. Vakcinacija dar artimiausias savaites tikrai nepadės pasiekti palankaus lūžio“, – „Rheinische Post“ sakė Federalinės Vokietijos gydytojų asociacijos pirmininkė Ute Teichert.

Svarbu mažinti naujų atvejų skaičių, o tai gali padaryti tik „nuoseklus karantinas“, teigia ji.

U. Teichert pridūrė nesiimti naujų atsidarymo veiksmų, ką jau suskubo daryti kai kurie Vokietijos miestai.

„Bet kokie atlaisvinimai reiškia daugiau kontaktų“, – konstatuoja ekspertė. Kuo daugiau naujų atvejų, tuo sunkiau atsekti visus kontaktus, tad didėja rizika, kad pandemija gali tapti „nekontroliuojama“.

Jau nekalbant apie būtinybę atnaujinti karantiną, „būtina imtis konkrečių veiksmų“, padėsiančių užtikrinti testavimo ir vakcinavimo tempą, be to, būtinos skaitmeninio kontaktų sekimo programėlės, tokios kaip „Luca“, kurios palengvintų specialistų darbą, pridūrė T. Teichert.

Be to, būtina parengti aiškų veiksmų planą, kaip turėtų elgtis žmonės ir institucijos, jeigu greitasis testas nustato infekciją.

Vokietijoje pastarąją parą nustatyta 24 300 naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų, tai 7 249 atvejais daugiau negu diena anksčiau. Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė Roberto Kocho institutas.

Nuo pandemijos pradžios Covid-19 diagnozuotas 2 833 173 VFR gyventojams. Nuo koronaviruso sukeliamos ligos padarinių šalyje per parą mirė 201 pacientas. Bendras mirčių skaičius per visą pandemijos laikotarpį Vokietijoje pasiekė 76 543. Šiuo metu šalyje per savaitę 100 tūkst. gyventojų tenka 134,2 užsikrėtimo atvejo.

Vokietijoje galioja karantinas, bet ne toks griežtas, kaip žiemą. Atidaryti vaikų darželiai ir mokyklos, kirpyklos, grožio salonai, knygynai. Sausį ir vasarį užsikrėtusiųjų skaičiaus prieaugis mažėjo, bet nuo kovo rodikliai vėl ėmė didėti eksponentiškai. Ekspertai tai aiškina labiau užkrečiamos atmainos plitimu.

Tikėtasi, kad nuo kovo 22 d. Vokietijoje atnaujins darbą restoranų terasos gatvėse, kino teatrai ir teatrai, bet šie planai kol kas atidedami. Ribojamosios priemonės pratęstos iki balandžio 18 d.