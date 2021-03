Lenkija tikisi iki rugpjūčio pabaigos paskiepyti visus suaugusius gyventojus

Lenkija tikisi iki rugpjūčio pabaigos nuo COVID-19 paskiepyti visus suaugusius šalies gyventojus, kurie to norės. Tikslas yra per mėnesį suleisti 10 mln. vakcinos dozių, antradienį Varšuvoje sakė ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.

Dėl to bus spartinama ligšiolinė vakcinacijos kampanija ir švelninama griežta vakcinacijos eilės tvarka. Be to, numatyta daugiau vakcinacijos vietų.

Pirmąjį ketvirtį vakcinacijos kampanija Lenkijoje dėl riboto vakcinos kiekio vyko lėtai. Iki šiol paskiepyta 4 mln. gyventojų, 2 mln. jų jau yra gavę abi vakcinos dozes.

Lenkija turi 38 mln. gyventojų. Ateityje visas dėmesys bus sutelktas į tai, kad laukiami didesni vakcinos kiekiai kiek įmanoma greičiau būtų panaudoti, kalbėjo premjeras.

Ateityje bus atsisakoma nustatytos vakcinacijos eilės, palaipsniui vakcina taps prieinama ir jaunesniems žmonėms, sakė vyriausybės įgaliotinis vakcinacijos klausimams Michalas Dworczykas. Gali būti, kad jau gegužę visi suaugę gyventojai galės užsiregistruoti vakcinacijos datai.

Kad paspartintų vakcinaciją, Lenkija ketina įsteigti daugiau skiepijimo centrų. Be kita ko, įmonės, kuriose daugiau kaip 500 darbuotojų norės pasiskiepyti, galės pasikviesti vakcinacijos komandą.