Italijos mieste – paslaptingas vakcinų radinys: kas nutiko iš tikrųjų?

Italijos Ananjo miestą ištiko šokas, kai paaiškėjo, jog iškart už jo vynuogynų, vienoje didelėje gamykloje, rasta 29 mln. „AstraZeneca“ COVID-19 vakcinos dozių.

„Sunku įsivaizduoti, kad taip arti mūsų yra laikomas toks didžiulis vakcinų kiekis“, – kalbėjo viduramžių miesto merė Danielė Natalia. Šis miestas, prieš tapdamas vaistų gamybos centru, buvo popiežiaus vasaros poilsio vieta.

Kai kovo 24 dieną pasklido naujiena apie netikėtą radinį, iškart po atliktos apžiūros pasaulio akys nukrypo į miestą, esantį valanda kelio į pietus nuo Romos.

Tą vakarą provincijos policija skubiai išsiuntė perspėjimą Italijos žvalgybos padaliniui, žinomam kaip DIGOS, tiriančiam organizuotą nusikalstamumą, terorizmą bei pagrobimus. Žinia apie trokštamas vakcinas gali „sukelti nenumatytas ar ūmias reakcijas iš įvairių auditorijų“, teigiama perspėjime, su kuriuo susipažino „Bloomberg News“. Jame raginama sustiprinti patruliavimą išpilstymo gamykloje su vakcinomis, kurių oficiali vertė siekia 116-145 mln. JAV dolerių.

29 mln. vakcinų dozių ir jų sukeltas galvosūkis panardino Ananjo miestą į dar gilesnį Europos Sąjungos ginčą su „AstraZeneca“, kuri, kaip tvirtina Bendrija, nevykdo savo įsipareigojimų ES.

ES inicijavo patikrinimą kilus susirūpinimui, jog vakcinos greičiausiai skirtos eksportuoti į Jungtinę Karalystę.

„AstraZeneca“ atsakymas, esą jos skirtos ES ir besivystančioms valstybėms, per daug neišsklaidė įspūdžio Bendrijai, jog bendrovė nėra atvira.

„Apgaunami“

„Europos piliečiai jaučiasi apgaunami kai kurių farmacijos bendrovių“, – per ketvirtadienį surengtą virtualų susitikimą savo kolegoms ES lyderiams kalbėjo Italijos premjeras Mario Draghi, neminėdamas konkrečiai „AstraZeneca“.

Nuo tos minutės, kai sužinojo, jog ne per toliausiai nuo jo darbo kabineto laikomas kalnas vakcinų, M. Draghi yra nusiteikęs karingai – bent jau pagal santūrius buvusio Europos centrinio banko (ECB) vadovo standartus.

Penktadienį jis dar kartą iškėlė šį klausimą per spaudos konferenciją Romoje.

„Susidaro įspūdis, kad kai kurios bendrovės – aš neminėsiu pavadinimų, – pardavė savo gaminius du ar tris kartus“, – sakė jis, pakeldamas kairįjį antakį ir ištempdamas dešinįjį lūpų kamputį į kreivą šypsnį.

73-jų metų M. Draghi, nors ir vengia vardinti konkrečias įmones, vis dėlto pranešė užsiregistravęs ateinančią savaitę pasiskiepyti „AstraZeneca“ vakcina.

Europos lyderiai vis dar mėgina išsiaiškinti, ar Ananjo mieste aptiktos vakcinos reiškia, kad iš jų bus atimta dalis vakcinų ar jie tiesiog nesupranta sudėtingos vaistų gamintojos tiekimo grandinės. Naujausias „AstraZeneca“ pažadas – pristatyti ES 30 mln. vakcinų dozių einamąjį ketvirtį, o tai tesudaro maždaug 25 proc. pirminio savo įsipareigojimo.

Savo ruožtu „AstraZeneca“ tvirtina, kad nėra jokios paslapties dėl vakcinų Ananjyje.

„Neteisinga vadinti šį vakcinų kiekį atsargomis“, – kovo 24 d. pareiškė britų-švedų bendrovė pridurdama, kad išpilstymo procesas yra sudėtingas ir kad pripildant buteliukus būtina atlikti kokybės kontrolę.

Atremdamas italų laikraščio „La Stampa“ pranešimus, esą vakcinų dozės buvo „paslėptos“ ir galimai ruošiamos eksportui į Jungtinę Karalystę, „AstraZeneca“ pareiškė, kad 16 mln. vakcinų dozių yra skirtos Europai, o dar 13 mln. – besivystančioms šalims pagal COVAX programą.



Telefono skambutis

Vis dėlto šio incidento atskleista paranoja tik paryškina pasitikėjimo krizę, ėdančią „AstraZeneca“ santykius su vyriausybėmis dėl stringančių reguliuotojų leidimų ir vakcinų tiekimo.

Susiklosčiusi situacija taip pat rodo, koks pavojingas yra vakcinų nacionalizmo bei mirtinos, ekonomikas žlugdančios pandemijos derinys.

Ananjo istorija prasidėjo šeštadienio vakare, kovo 20 dieną, Italijos parlamentui tą dieną aiškino M. Draghi. „Aš sulaukiau skambučio iš Europos Komisijos pirmininkės dėl kai kurių vakcinų partijų, kurių pasigesta Komisijos suvestinėse ir kurios buvo laikomos Ananjo gamykloje. Buvo pasiūlyta atlikti patikrinimą“, – sakė premjeras.

M. Draghi pasakojo vėliau paskambinęs sveikatos ministrui, kurio žinioje – specializuotas karabinierių karo policijos maisto ir vaistų padalinys. Jo nariai iškart nuvyko į vakcinų išpilstymo gamyklą, ir jau kitą rytą, darbavęsi visą naktį, identifikavo vakcinų partijas, sakė M. Draghi.

Nuo tada dalis vakcinų dozių nukeliavo į „AstraZeneca“ paskirstymo centrą Belgijoje, „bet likusios partijos toliau stebimos“, sakė jis.



450 mln. dozių

Nors klausimų dėl 29 mln. dozių ES suvestinėse išlieka, neturėjo būti jokia staigmena, kad Ananjo gamykloje laikoma dešimtys milijonų dozių. Šią gamyklą valdo JAV farmacijos bendrovė „Catalent Inc.“, įsikūrusi Somersete, Niujorko valstijoje, praėjusių metų birželį paskelbusi apie sandorį dėl 450 mln. „AstraZeneca“ vakcinų išpilstymo į stiklinius buteliukius.

„Bloomberg Businessweek“, lankydamasi gamykloje pernai liepą, rašė, kad per valandą per konvejerių linijas gali būti „iškepta“ 24 000 buteliukų. Turint galvoje, kad kiekviename buteliuke telpa dešimt vakcinų dozių, gamykla per mėnesį galėjo supilstyti 50 mln. dozių, tuo metu kalbėjo Mario Gargiulobas, „Catalent“ Europos biologinio vertinimo grupės vadovas.

„Catalent“ gamyklos patalpose, kurių plotas siekia 28 000 kv. metrų, vakcinų gamybos darbai virte virė kelis mėnesius.

Darbuotojai įdeda į „AstraZeneca“ vakcinos mišinį galutinius ingredientus, supilsto juos į sterilizuotus buteliukus, nukreipia krovinį į tikrinimo mašiną, kurioje kiekvienas buteliukas peržiūrimas pasitelkus devynias kameras skirtingais kampais, o tada sudeda buteliukus į dėžes, paruoštas transportuoti.

Nuslėptas kiekis

Tas faktas, kad vakcinų dozės laikomos gamybos patalpose, ypač dideliais kiekiais, dar nereiškia, kad jos parengtos išvežti. Gali prireikti gero pusantro mėnesio, kad kol bus užbaigtas visas buteliuko kelionės procesas, nuo jo užpildymo ir paleidimo iš gamyklos į rinką, liepą kalbėjo M. Gargiulobas.

Tai gali paaiškinti, kodėl „Catalent“ vadovas atrodė sutrikęs kovo 24 dieną, paklaustas telefonu apie „paslėptas“ vakcinų dozes, aptiktas jo gamykloje. Dozes Ananji esančioje gamykloje sudaro pagrindinė „vaistinių preparatų“ masė, dalis jų naudojama išpilstymo procese, o ta dalis, kuri jau išpilstyta į buteliukus, patikrinama dėl kokybės ir parengiama išvežimui, sakė jis.

Bendras vakcinų dozių kiekis gamykloje kasdien keičiasi, ir patikrinimo dieną galėjo siekti 29 mln. dozių, „o kitą dieną jų gali būti 19 mln.“, pridūrė „Catalent“ vadovas.

Tuo tarpu Ananjo miesto gyventojams – kurie kaip ir kiti europiečiai laukia nesulaukia būti paskiepyti, kad galėtų grįžti į normalų gyvenimą, – didžiulis paslėptų vakcinų kiekis jų pašonėje – saldžiai kartus atradimas.

Maža to, ten greitu laiku bus sukaupta dar daugiau milijonų dozių. Likus trims dienoms iki patikrinimo, „Catalent“ paskelbė plečianti savo sandorį su kita vakcinų gamintoja, „Johnson & Johnson“, dėl jos vienadozės COVID vakcinos išpilstymo, užbaigimo, pakavimo ir patikrinimo – ten pat, Ananjyje.

Kad ir kaip būtų, vis dar lieka neaišku, kodėl Europos pareigūnai ir „AstraZeneca“ nesusikalba dėl vakcinų dozių Ananjyje. Ir šis nesusikalbėjimas galimai dar labiau įkaitins jų santykius.