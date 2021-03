Tinklalapiai „Vesselfinder“ ir „Myshiptracking“ nurodo, kad „MV Ever Given“ laivagalis nutolo nuo vakarinio kanalo kranto.

Tai patvirtino ir prie Sueco kanalo esantis naujienų agentūros AFP šaltinis.

Sueco kanalo administracijos vadovas Osama Rabei sakė, kad laivas pasuktas „teisinga kryptimi“.

„Laivo padėtis buvo perorientuota 80 procentų teisinga kryptimi. Laivagalis... pajudėjo 102 metrus nuo kranto“, palyginti su ankstesniu 4 metrų atstumu nuo kranto, pranešime sakė O. Rabei.

Kol kas nepatikslinama, kada bus atnaujinta laivyba Sueco kanalu.

220 tūkst. tonų vandentalpos ir 400 metrų ilgio konteinervežis priklauso Japonijos kompanijai „Shohei Kisen“, jis plaukioja su Panamos vėliava.

Kovo 23 d. dėl stipraus vėjo ir smėlio audros „MV Ever Given“ nosimi įsirėmė į vieną iš Sueco kanalo krantų, o laivagaliu – į kitą, ir jį užtvėrė. Dėl to prie kanalo iš abiejų jo pusių susidarė didelė laivų eilė.



Naktį keli žemsiurbiai išvalė aplink „MV Ever Given“ 27 000 kubinių metrų dumblo ir smėlio, o buksyrai mėgino jį nutempti.

Nors dabartinėje padėtyje laivas yra pažeidžiamas, bendrovė „Shoei Kisen Kaisha Ltd.“, kuriai priklauso „MV Ever Given“, pirmadienį atmetė tokius susirūpinimus sakydama, kad laivo variklis veikia ir kad jis galės normaliai plaukti, kai bus išlaisvintas.

Laivo operatoriai nenurodė, kada vėl gali būti atidarytas vienas iš judriausių pasaulio laivybos kelių.

Garsus laivininkystės žurnalas „Lloyd's List“ nurodo, kad bendrai viena Sueco kanalo uždarymo diena sutrikdo daugiau kaip 9 mlrd. dolerių (7,6 mlrd. eurų) vertės prekių judėjimą šiuo vandens keliu. Ketvirtadalis kasdienio eismo Sueco kanalu yra susijęs su konteineriniais laivais, tokiais kaip „MV Ever Given“.

2018 metais pastatytas kone 400 m ilgio ir 59 m pločio „MV Ever Given“ yra tarp didžiausių prekinių laivų pasaulyje ir vienu metu gali gabenti maždaug 20 tūkst. konteinerių. Anksčiau jis buvo Kinijos uostuose ir plaukia į Roterdamą Nyderlanduose.

1869 metais atidarytas Sueco kanalas yra svarbus kelias naftai, gamtinėms dujoms ir kroviniams gabenti. Juo keliauja 10 proc. visų tarptautinės jūrų prekybos krovinių.

Sueco kanalu kasdien praplukdoma 12 proc. pasaulinio krovinių srauto, kadangi kelias iš Azijos į Europą pro pietinę Afrikos pakrantę yra 5 600 kilometrų ilgesnis. Sueco kanalas taip pat yra viena iš intensyviausiai naudojamų naftą gabenančių tanklaivių vandens magistralių. Juo taip pat naudojasi 8 proc. laivų su suskystintųjų dujų kroviniu. Iš viso kanalu praplaukia 19 tūkst. laivų per metus arba daugiau kaip 50 per parą.

Du papildomai buksyrai sekmadienį skubėjo padėti nutempti „Ever Given“, o vis daugiau laivybos bendrovių nukreipė savo laivus kitais keliais besibaimindamos, kad laivo nutempimas gali užtrukti ilgiau.

Japonų bendrovei priklausantis ir su Panamos vėliava plaukiojantis konteinerinis laivas, gabenantis krovinius tarp Azijos ir Europos, svarbiame vienos krypties kanale užstrigo antradienį. Kanale visiškai sustojo eismas, o tai per dieną atsieina daugiau nei 9 mlrd. JAV dolerių.

Tai dar labiau sutrikdė pasaulinį laivybos tinklą, kuris jau ir taip patiria sunkumų dėl koronaviruso pandemijos.

