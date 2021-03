Jungtinė Karalystė jau paskiepijo pusę gyventojų: rezultatai – akivaizdūs

Jungtinėje Karalystėje trečią dieną iš eilės paskiepijamas rekordinis skaičius žmonių: per pastarąją parą skiepo sulaukė 844 tūkst. 285 britai, skelbia „Sky News“.

Šalyje jau paskiepyta pusė visų suaugusiųjų gyventojų – beveik 27 mln. žmonių. Praėjusią savaitę per dieną suleidžiama vidutiniškai daugiau nei 421 tūkst. vakcinų dozių, rodo naujausi sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

Britų sveikatos priežiūros pareigūnų teigimu, šeštadienį skiepijimas vyko stulbinančiu greičiu – per sekundę paskiepyti beveik 27 asmenys.

„Vos per vieną dieną buvo paskiepyta tiek žmonių, kiek gyvena Liverpulyje, Sautamptone ir Oksforde kartu sudėjus“, – sako Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) vadovas, seras Simonas Stevensas.

Šalies ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pasidžiaugė gražiu skaičiumi tviteryje parašydamas: „Labai ačiū visiems prisidedantiems, prašau, gavus kvietimą, nedelsti ir atvykti skiepytis“.

Penktadienį premjeras pats gavo pirmąją dozę bendrovės „AstraZeneca“ vakcinos nuo COVID-19, tikindamas visuomenę, kad šie skiepai yra saugūs.

Borisas Johnsonas Foto: Zuma Press / Scanpix

Borisas Johnsonas Foto: Sipa / Scanpix

Borisas Johnsonas Foto: Imago / Scanpix

„Iš tiesų nieko nepajutau. Viskas įvyko labai gerai, labai greitai“, – premjeras sakė žurnalistams vienoje Londono ligoninėje, esančioje netoli jo rezidencijos Dauningo gatvėje.

„Kiekvienas, gavęs pranešimą, kad reikia vykti skiepytis, prašau, nuvykite ir pasiskiepykit, – pridūrė jis. – Tai bus geriausias dalykas jums, geriausias dalykas jūsų šeimai ir visiems kitiems.“

B. Johnsonas taip pabrėžė, kad Europos medicinos ekspertai dabar vėl patvirtino „AstraZeneca“ vakcinos saugumą, kilus nuogąstavimų, kai buvo pranešta apie negausius kraujo krešulių susidarymo atvejus šiuo preparatu paskiepytiems žmonėms.

Per pastarąsias tris dienas šalyje buvo paskiepyta 2,24 mln. žmonių.

Jungtinėje Karalystėje skiepijama „Pfizer/BioNTech“ bei „AstraZeneca“ vakcinomis. Šalies farmacijos priežiūros institucija sausį leido skiepyti ir JAV bendrovės „Moderna“ sukurta vakcina. Pirmųjų dozių šalis turėtų sulaukti balandžio mėnesį.

COVID-19 aukų skaičius JK – mažiausias per pusmetį

Jungtinėje Karalystėje naujų COVID-19 aukų skaičius smuko iki prieš pusmetį buvusio lygio. Sekmadienį patvirtintos 33 mirtys, ir tai yra mažiausiai nuo spalio pradžios, pranešė tarnybos Londone, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.

Stebėtojai tai vertina kaip ženklą, kad vakcinacijos kampanija ypač smarkiai naujos atmainos koronaviruso paveiktoje šalyje yra sėkminga. Sausį ir vasarį paros mirčių nuo COVID-19 skaičius viršydavo 1 000.

Šeštadienį buvo suskaičiuoti 96 mirties atvejai. Naujų infekcijų skaičius sekmadienį siekė 5 312, tai taip pat mažiau nei para anksčiau (5 587). Tačiau čia sumažėjimas yra daug menkesnis nei aukų statistikoje – tai esą rodo, kad vakcina neapsaugo nuo koronaviruso šimtu procentų, tačiau užkerta kelią sunkiai ligos eigai ir mirtims.

Buvusioje ES šalyje bent vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 27,6 mln. žmonių, ir tai yra daugiau nei pusę suaugusių šalies gyventojų. 2,3 mln. yra gavę abi dozes.

Ekspertai sako, kad vasaros atostogoms grėsmė visgi išlieka, nes užsienyje naujų atvejų skaičiai ir toliau auga.

Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace‘as perspėja, kad „tie, kurie nori išvykti iš Jungtinės Karalystės, greičiausiai akli ir kurti“.

„Negalime rizikuoti vakcinavimo programos pasiektu progresu“, – pridūrė jis.

Jungtinės Karalystės COVID-19 statistika išlieka džiuginanti: ėmus aktyviai vykdyti vakcinavimo kampaniją, į ligonines patenka ir nuo šios ligos miršta vis mažiau žmonių.

Pastarojoje kategorijoje skaičiai sumažėjo iki dviženklių, o į ligonines dabar patenka maždaug dešimtadalis tiek, kokia situacija buvo prieš tris mėnesius, rašo „The Guardian“.

Be to, dar viena kategorija – naujų atvejų skaičius per dieną – stabilizavosi: nuo 60 tūkst. atvejų ji sumenko iki 5 ar 6 tūkst. Tik kodėl šis skaičius praktiškai nejuda iš vietos, o mirčių ir sunkių atvejų užtikrintai mažėja?

Kaip skelbia „The Guardian“, mokslininkai tvirtina, kad priežastis labai aiški. Vakcina bent jau iš pradžių skirta labiausiai pažeidžiamiems, konkrečiai garbaus amžiaus gyventojams, o tai neabejotinai atsispindi mirčių ir sunkių atvejų statistikoje.

„Kadangi labai intensyviai skiepijami asmenys, kuriems didžiausia tikimybė nuo šios ligos atsidurti ligoninėje ar net mirti, natūralu, kad tokia statistika gerėja, nors naujų atvejų skaičius ir nebekrenta“, – paaiškino Londono koledžo infekcinių ligų dinamikos ekspertas, profesorius Stevenas Riley.

Tie, kurie itin pažeidžiami (daugiausia dėl garbaus amžiaus), jau apsaugoti skiepų, todėl nuo ligos miršta rečiau, rečiau ir sunkiai suserga. Jaunesni asmenys, kurie skiepo dar laukia, tačiau, kaip manoma, aktyviau platina užkratą, tą daro ir toliau, nors karantino ribojimai ir turėtų padėti situaciją kontroliuoti.

„Dabar, kai moksleiviai grįžo į mokyklas, atvejų vėl padaugės – kaip kad buvo Izraelyje. Kai Izraelyje pačiame vakcinavimo įkarštyje šalis pradėjo atsiverti, naujų atvejų statistika ėmė augti, tačiau toks neraminantis pokytis truko neilgai. Šiuo metu Izraelio duomenys tikrai įkvepia“, – tvirtina S. Riley.

Nepaisant to, profesorius perspėja, kad naujos viruso atmainos gali pakeisti situaciją Jungtinėje Karalystėje ir paskatinti naujų atvejų augimą.

„Kita vertus, duomenys iš Jungtinės Karalystės jau nuo Kalėdų sudaro nedrąsų pozityvų įspūdį. Šiuo metu situacija tikrai optimistiška, tačiau turime stebėti, kas vyksta, būti budrūs dėl naujų atmainų“, – pridūrė infekcinių ligų dinamikos ekspertas.