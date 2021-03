Tuniso prezidentas vyksta pirmojo vizito į Libiją nuo 2012 metų

Tuniso prezidentas Kaisas Saiedas trečiadienį vyksta į Libiją pirmojo valstybės vadovo vizito tarp kaimyninių šalių nuo 2012 metų, pranešė jo biuras.

Ši žinia laikoma naujos Jungtinių Tautų remiamos administracijos Tripolyje laimėjimu.

K. Saiedo vizito tikslas yra pademonstruoti „Tuniso paramą demokratiniam procesui Libijoje“, pirmadienį davus priesaiką naujajam laikinajam premjerui Abdul Hamidui Dbeibah, žadančiam suvienyti susiskaldžiusią šalį ir nuvesti ją į gruodį paskirtus visuotinius rinkimus, pranešė prezidento kanceliarija.

Pareiškime nepatikslinama, su kuo susitiks K. Saiedas.

Tunisas praėjusių metų pabaigoje tarpininkavo per JT remtas Libijos konflikto šalių atstovų derybas, padėjusias paruošti dirvą trapiam proveržiui.

Prieš Libijai panirus į chaosą po ilgamečio diktatoriaus Moamero Kadhafio nuvertimo per NATO remtą sukilimą 2011 metais, ši naftos turtinga šalis pirkdavo daug žemės ūkio produktų ir statybinių medžiagų iš Tuniso. Be to, Libijoje dirbdavo nemažai migrantų tunisiečių.

Dėl prieš dešimtmetį kilusio konflikto ilgam laikui užsidarė Libijos sienos, o dėl to nukentėjo daugelis įmonių, ypač neoficialiai vartojimo prekes pardavinėjančios kompanijos, laikomos pasienio rajonų ekonomikos pagrindiniu ramsčiu.

Pastarosios Tuniso vyriausybės stengėsi vengti viešai palaikyti kurią nors pusę Libijos konflikte, kuriame niekam taip ir nepavyko pasiekti pergalės. Iš aklavietės buvo išeita šią savaitę prisaikdinus JT palaikomą vienybės vyriausybę su A. H. Dbeibah priešakyje.

Bendras frontas pernai buvo trumpam suiręs, kai dabartinis Tuniso prezidentas apkaltino daugiausiai vietų parlamente turinčią islamistų partiją „Ennahda“ palaikant pernelyg glaudžius ryšius su Libijos vakaruose veikusia Turkijos palaikyta Tripolio vyriausybe. Ji varžėsi su maršalo Khalifos Haftaro pajėgų remiama administracija rytinėje Libijos dalyje.