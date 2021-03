Iš vokiečių ekspertų – dramatiška COVID-19 prognozė

Remiantis Roberto Kocho instituto (RKI) specialistų prognozėmis, Vokietija turėtų nusiteikti eksponentiniam užsikrėtimų koronavirusu skaičiaus augimui. Už ligų kontrolę ir prevenciją Vokietijoje atsakingos agentūros pranešime nurodoma, kad jau balandžio viduryje galima sulaukti naujo COVID-19 atvejų rekordo.

Nerimą keliančios prognozės buvo išdėstytos penktadienį paskelbtoje dabartinę situaciją apibendrinančioje ataskaitoje, rašoma portale thelocal.de.

Joje, be kita ko, akcentuojama, kad iki balandžio 12-osios per 7 dienų laikotarpį jau bus užregistruojama po maždaug 350 užsikrėtimų 100-ui tūkst. gyventojų. Numatomas rodiklis gerokai lenkia anksčiau, gruodžio 23-iąją, užfiksuotą antirekordą, konkrečiai – 214 atvejų per minėtą laikotarpį minėtai daliai populiacijos.

Pagrindą kalboms apie tokią perspektyvą davė B.1.1.7 atmainos, paprastai vadinamos britiškuoju variantu, išplitimas. Dabar būtent šią viruso atmainą pasigaunančių piliečių skaičius Vokietijoje sudaro maždaug 50 proc. visų užsikrėtusiųjų COVID-19.

B.1.1.7 atmaina, kaip manoma, yra ir lengviau perduodama, ir agresyvesnė už seniau identifikuotas šio viruso padermes.

„Per savaitę užregistruotų B.1.1.7 atmaina užsikrėtusiųjų skaičius byloja apie stabilų atvejų skaičiaus augimą ir dvigubėjimą maždaug kas dvylika dienų. Šitai patvirtina tendencijos, išryškėjusios per laikotarpį, skaičiuojamą nuo antros iki devintos kalendorinės savaitės“, – nurodoma RKI ataskaitoje.

Blogiausio scenarijaus atveju užsikrėtimų per 7 dienas skaičius iki balandžio vidurio galėtų viršyti net 500 atvejų, na, o jei reikalai pakryps maksimaliai palankia linkme, bus peržengta 200 užsikrėtimų riba, taigi, net ir šiuo atveju užsikrėtimo mastas prilygtų gruodžio mėnesio statistikai, sukėlusiai rimtą spaudimą šalies intensyvios terapijos skyriams.

Reikia pasakyti, kad sudarant prognozę nebuvo atsižvelgta į galimas karantino taisyklių švelninimo arba griežtinimo pasekmes.

Taip pat svarbu žinoti, kad pastarosiomis savaitėmis įvairiuose Vokietijos regionuose buvo justi ribojimų atšaukimo tendencijos – darbą atnaujino mokyklos, grožio salonai ir kt.

Pirmadienį ryte Roberto Kocho instituto specialistai informavo apie 6 604 naujus atvejus, užregistruotus vos per 24 valandų laikotarpį. Palyginimo dėlei reikia pasakyti, kad prieš savaitę analogiškų atvejų buvo užregistruota 1 593. Agentūra informavo ir apie dar 47 ligonių mirtis, bet tai yra mažiau nei prieš savaitę.

Pirmadienį per 7 dienų laikotarpį diagnozuotų užsikrėtimų skaičius pakilo iki 82,9 atvejo 100-ui tūkst. gyventojų. Dabar stebima tendencija tęsiasi nuo vasario 14 d., kada atvejų per 7 dienas skaičius buvo nukritęs iki 60.

Vokietija praėjusį ketvirtadienį užfiksavo staigų sergamumo koronavirusine infekcija padidėjimą, o ligų kontrolės agentūros vadovas Robertas Wieleris perspėjo, kad ekonomiškai pajėgiausioje Europos Sąjungos narėje prasidėjo trečioji COVID-19 pandemijos banga.

„Europoje turėtume susirūpinti“, – trečiadienį žurnalistų asociacijai ACANU Ženevoje sakė R. Wieleris.

„Kalbant apie Vokietiją, esame trečiosios bangos pradžioje“, – pridūrė jis ir pabrėžė, kad gyventojams itin svarbu laikytis prevencijos priemonių, įskaitant kaukių dėvėjimą ir socialinio atstumo laikymąsi.

Vokietija nuo vasario pabaigos pradėjo labai pamažu švelninti karantino priemones. Pirmiausiai į mokyklas buvo leista grįžti jauniausiems mokiniams, o praėjusią savaitę buvo leista vėl atidaryti kai kurias parduotuves.

Šalyje buvo juntamas visuomenės nuovargis nuo suvaržymų, kai lapkritį buvo uždaryti laisvalaikio, kultūros ir sporto objektai. Nuo gruodžio vidurio taip pat buvo sustabdytas tiesioginis mokymas ir buvo uždarytos dauguma parduotuvių. Tačiau epidemiologai atkreipė dėmesį, kad pradėjo plisti užkrečiamesni nauji koronaviruso variantai, o kaimyninėse šalyse, įskaitant Čekiją ir Lenkiją, sergamumas taip pat padidėjo, todėl specialistai ne kartą ragino vengti suvaržymus švelninti per anksti.

Vis dėlto R. Wieleris sakė, kad esama ir vilties teikiančių ženklų, nes skiepijimo kampanija pradeda veikti.

„Jau matome poveikį tarp vyresnių kaip 80 metų [gyventojų]. [Koronaviruso] pernešamumas smarkiai mažėja“, – pabrėžė jis.

Vokietija, pradėjusi skiepyti gyventojus gruodžio pabaigoje, šias pastangas pirmiausiai nukreipė į vyriausius ir pažeidžiamiausius visuomenės narius, tačiau buvo kritikuojamas vakcinavimo kampanijos tempas, daug lėtesnis negu tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė arba Jungtinės Valstijos.

Tačiau R. Wieleris sakė esąs įsitikinęs, kad tunelio gale jau matosi šviesa. Jeigu padėtis „netaps visiškai nevaldoma... Vokietijoje susigrąžinsime kontrolę ateinantį rudenį. Esu tuo visiškai įsitikinęs“, kalbėjo pareigūnas.

Vokietijoje sunki padėtis dėl koronaviruso pandemijos išliks maždaug iki liepos mėnesio. Tai praėjusį trečiadienį pareiškė VFR kanclerė Angela Merkel, bendraudama su šalies gyventojais vaizdo konferencijos formatu.

„Laukia dar trys keturi sunkūs mėnesiai – kovas, balandis, gegužė, birželis“, - sakė Vokietijos vyriausybės vadovė. A. Merkel tikisi, kad jau liepos mėnesį šalies piliečių vakcinacija duos rezultatų.

„Paskui bus kur kas geriau“, – mano Vokietijos kanclerė. Bet ji įspėjo, jog neaišku, kokia bus padėtis, susijusi su koronaviruso mutacijomis.