Vengrijoje – vėl rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis

BNS

Vengrijoje per pastarąją parą nustatyti 9 444 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, be to, rekordiškai padidėjo ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų skaičius, šeštadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnis didžiausias per parą užregistruotų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius buvo paskelbtas penktadienį ir yra daugiau kaip tūkstančiu mažesnis už dabartinį. COVID-19 atvejų daugėjimą Vengrijoje lemia spartus koronaviruso „britiškosios“ atmainos plitimas. Pareigūnai pranešė, kad paguldžius į ligonines dar 179 pacientus, hospitalizuotų COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 8 897. Mažiau nei 10 mln. gyventojų turinti Vengrija pagal vakcinavimo nuo COVID-19 spartą yra antroji 27 valstybių Europos Sąjungoje. Šalis įsigijo vakcinų iš ES, Rusijos ir Kinijos. Bent viena vakcinos doze šalyje jau paskiepyta beveik 1,3 mln. žmonių. Susiję straipsniai Vengrijoje – rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis Pareigūnai sako planuojantys iki Velykų paskiepyti visus vyresnius nei 60 metų žmones. Nuo pandemijos pradžios šalyje nustatyta daugiau kaip 498 tūkst. COVID-19 atvejų, 16 790 užsikrėtusiųjų mirė, daugiau kaip 347 tūkst. – pasveiko.

