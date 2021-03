Po prieštaringo sprendimo dėl COVID-19 kilo pykčio banga: dabar čia – kiekvienas už save

Koronavirusas Teksase Foto: Zuma Press / Scanpix

„The Shops at La Cantera“ prekybos centro San Antonijuje automobilių stovėjimo aikštelė tą dieną, kai JAV Teksaso valstija oficialiai atsisakė reikalavimo dėvėti apsaugines veido kaukes, buvo sausakimša, tačiau akivaizdu, kad ne visi buvo pasirengę tokiems staigiems pokyčiams – nemažai pirkėjų vaikštinėjo su veido apsaugomis. Be to, nemažai parduotuvių ir toliau pageidauja tik klientų, saugančių ir save, ir aplinkinius, rašo „The Guardian“.

Teksaso gubernatorius Gregas Abbottas prievolę dėvėti apsaugines kaukes, įvestą dar vasarą, oficialiai panaikino kovo 2 dieną, o kovo 11-ąją įsigaliojo nauja tvarka. Tai reiškia, kad Teksaso valstijos gyventojai ne tik nebeprivalo dėvėti apsauginių veido kaukių, bet ir maksimaliu režimu pradeda dirbti parduotuvės, kavinės, restoranai ir barai. Tokių drąsių atlaisvinimų šalis imasi, nors nuo koronaviruso paskiepyta vos 16 proc. suaugusiųjų. Visgi kelios minėtojo prekybos centro parduotuvės, tarp kurių „Macy’s“, „Victoria’s Secret“ ir „L’Occitane en Provence“, apsisprendė nepaisyti bendrosios valstijos tvarkos ir apsauginių kaukių reikalauja ir toliau. Štai ką teigia viena iš jų: „Privalote visą laiką dėvėti nosį ir burną dengiančią apsauginę veido kaukę. Valgyti ir gerti parduotuvėje draudžiama“. Štai dar viena informacija lankytojams: „Galima patekti tik su apsaugine veido kauke. Ne daugiau keturių lankytojų. Ačiū!“. Eryn Louis sėdi prie staliuko maisto paviljone po atviru dangumi, kitoje pusėje – jos sesuo. Prieš sutikdamos bendrauti su žurnalistais, jos paprašo pirmiausia leisti užsidėti apsaugines veido kaukes, taip labai aiškiai parodydamos, ką galvoja apie naują gubernatoriaus tvarką. „Man tai labai nepatinka. Tą akimirką, kai sužinojau, buvau namuose su mama. Beveik apsiverkiau, nes, nors ir turiu abu skiepus, vis tiek rizika didelė, nes sergu I tipo diabetu. Mūsų senelis rizikos grupėje. Mano patėvis rizikos grupėje“, – apie gubernatoriaus sprendimą panaikinti apsauginių kaukių dėvėjimo prievolę sako Eryn. Eryn ir jos sesuo teigia jau matę ne vieną atvejį, kai klientai nepaklūsta parduotuvės reikalavimui užsidėti kaukę. „Šiandien, kai ėjome lauk iš „Target“, matėme įsiutusią moterį, nes „Target“ ir toliau reikalauja apsauginių kaukių. Ji piktinosi ir sakė, kad „Target“ ne Teksaso korporacija, esą, jūs neprivalote to reikalauti. Žinoma, kad į parduotuvę ji atėjo be kaukės“, – pasakoja Eryn. Eryn studijuoja ir dirba restorane. Nors studijos vyksta nuotoliniu būdu, mergina privalo eiti į darbą, kur visą pandemijos laikotarpį rizikavo užsikrėsti. „Anksčiau kaukės buvo privalomos. Dabar iškaba prie durų sako, kad jos tik pageidautinos. Net ir praeitais metais restorano vadovybė labiau rūpinosi klientų poreikiais, o ne apsauginių kaukių dėvėjimo politika“, – aiškina amerikietė. Eryn sako, kad dar tada, kai kaukę dėvėti buvo privaloma, jai ir kitiems padavėjams buvo nurodyta savo klientams, nedėvintiems kaukių, nieko nesakyti, nes jie užsuka tik trumpam maisto išsinešti. „Vienas mano klientas buvo gydytojas. Jis labai bijojo kontakto, nes savo akimis matė COVID ir žinojo, ką ta klastinga liga gali“, – prisimena pašnekovė. Koronavirusas Teksase Foto: Reuters / Scanpix Ayana Delvalle dirba „Poterry Barn“ kasoje. Tai viena iš prekybos centro parduotuvių, kur apsauginė veido kaukė ir toliau lieka būtinoji sąlyga norint joje apsipirkti. „Pottery Barn“ politika nuo pat pradžių buvo dengti burnas ir nosis – dengti visą laiką, kiek būni parduotuvėje. Neseniai įvedėme ir draudimą mūsų parduotuvėje valgyti ir gerti, taip užsitikrindami, kad žmonės net trumpam neliks be apsaugos“, – paaiškina Ayana. Moteris dar nepasiskiepijo, nes vis dar labai nerimauja dėl vakcinos. „Skiepai mane kiek gąsdina, manau, kad dar per anksti. Tiesiog noriu palaukti ir pažiūrėti, įsivertinti, kaip į skiepus reaguoja kiti žmonės, o tada jau ryžtis ir pati“, – apie savo baimę kalba amerikietė ir sako, kad viešose vietose ir toliau dėvės apsauginę veido kaukę. „Manau, kad tai kiekvieno pasirinkimas, tačiau viliuosi, kad žmonės priims teisingą sprendimą ir rūpinsis vienas kito saugumo ir sveikata“, – pridūrė Ayana. Mahak Ahsan studijuoja farmaciją. Mergina reiškia pasipiktinimą valstijos valdžios sprendimu ir sako, kad jis kiša pagalius į ratus ir jos bei kolegų darbui užtikrinant vakcinos paskirstymą bei šviečiant žmones dėl skiepų ir apsauginių kaukių naudos. Koronavirusas Teksase Foto: AP / Scanpix „Niekas negerbia sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų. Ne tik mūsų, bet ir gydytojų ir medicinos seselių, o juk visi dirba be poilsio. Esame arčiausiai sergančiųjų, o toks elgesys – tarsi pažeminimo antausis. Labai pikta“, – piktinasi M. Ahsan. Mahak mano, kad prievolės viešose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes panaikinimas yra „labai prasta mintis“. „Dauguma Teksaso gyventojų dar nepaskiepyti. Tai beprotybė. Nesijaučiu gerai žinodama, kad tiek daug žmonių nepaskiepyti, o visi aplinkui vaikštinėja be kaukių“, – neslepia apmaudo farmacijos studentė. Mahak teigia esanti pikta ir sunerimusi, nes, nors pati ir jau paskiepyta, jos tėvai šią savaitę gavo tik pirmąją vakcinos dozę. Studentė sako, kad dabar, kai nebeliko prievolės apsauginėms kaukėms, visi turi turėti galimybę pasiskiepyti. „Valdžia padarė siaubingą dalyką, didžiulę klaidą, dalindama vakcinas tiems, kam jų labiausiai reikia. Net ir mokytojai dar nepaskiepyti. Dabar kiekvienas tik už save. Metas tai suvokti“, – konstatuoja Mahak.

